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Приметы и суеверия на Новый год: примечайте и применяйте
31.12.2017 13:13
Приметы и суеверия на Новый год: примечайте и применяйте По теме:

А вы знаете, как правильно провести старый 2017 -й год и встретить 2018-й, чтобы он стал светлым и безоблачным?

В праздничную ночь нужно обратиться внимание на некоторые вещи, по которым можно узнать будущее. А суеверия подскажут, как не сделать свою судьбу в новом году сложнее, пишет  со ссылкой на .

Приметы на Новы год 2018

  • Важно знать, что еду с новогоднего стола нельзя выбрасывать - таким образом вы выбросите из дома счастье. Лучше все доесть уже после праздников.
  • Чтобы в будущем году не прошло мимо счастье, дома должна звучать громкая музыка, украшения должны быть как внутри так и снаружи, а на столе - минимум двенадцать разных блюд.
  • Кому выливаются из бутылки последние капельки напитков за новогодним столом, тому и будет везти весь год. 
  • Если чихнуть 31 декабря, то год будет счастливым и во всем будет везти.
  • Если в праздничный вечер к вам нагрянут гости, то вы весь год будете с гостями.
  • Если вы во время Нового года случайно порвалось новое платье - это к страстному роману. Если новогодний наряд испачкался - это приведет к денежной выгоде, но сплетен вы не оберетесь.

О финансах

  • Перед Новым годом необходимо отдать все долги, а иначе весь год проведешь в бедности и нужде.
  • 1 января вы должны попросить долг обратно у всех, кому заняли, иначе своих денег обратно вы не получите.
  • В канун праздника и 1 января не стоит одалживать и давать кому-либо взаймы, иначе весь год проведет в долгах. Если у вас что-то просят, то лучше подарить это безвозмездно
  • Когда пойдете в магазин накануне Нового года всей семьей, обязательно следите за тем, какую сдачу дали мужу и какую - жене. Если мужчине попалось нечетное количество монет, а женщине наоборот четное, то в такой семье весь год будут водиться деньги, а бизнес обязательно принесет хорошую прибыль.
  • Когда часы начнут бить 24:00 в кармане необходимо позвенеть мелочью. Тогда год будет богатым.
  • Разбитая елочная игрушка - это к деньгам.
  • Если 1 января вам доведется что-то покупать, то стоит выпросить у продавца небольшую скидку, хотя бы в одну копейку. Тогда весь предстоящий год пройдет без нужды.
  • Если вы владеете бизнесом, то первому покупателю в новом году товар нужно отдать очень дешево - тогда будет финансовая удача.
  • Встречать Новый год с пустыми карманами - это очень плохая примета, тогда на весь год бедность и нужда поселится в вашем доме. Поэтому туда нужно положить хотя бы копейку или гривну.

Приметы о счастливом Новом годе

  • Если новогодняя ель в доме опустила свои ветви, то готовьтесь к тому, что в ближайшем будущем у вас могут возникнуть серьезные проблемы. А если наоборот, то ждите хороших новостей.
  • Очень плохая примета - выбросить елку из окна, ведь именно она впитывает в себя положительную энергетику, которая таким образом улетучивается из дома.
  • Перед Новым годом вся семья должна сделать генеральную уборку, так как чем больше задействовано членов семьи, тем больше положительной энергетики вы привлечете в свой дом. А вот в сами праздники ничего делать нельзя, особенно затевать стирку, иначе кто-то может заболеть.
  • Нужно выбросить из дома всю битую посуду и ни в ком случае не ставить такую на стол, так как она притягивает негативную энергетику в дом
  • Чтобы не знать нужды весь год, накануне праздника купите веник и перевяжите его красной нитью или лентой, после чего поставьте на свое место ручкой вниз.
  • Внимательно посмотрите напротив кого вы сели за стол если это представитель противоположного пола, то в грядущем году у вас этим человеком будет общий интерес или дело.
  • Если праздник закончился десертом - год будет удачный и счастливый.
  • Примета для бизнесменов: первому покупателю в новом году товар нужно отдать очень дешево - тогда будет финансовая удача.

Счастливого Нового года Вам!!!







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