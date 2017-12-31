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Приметы и суеверия на Новый год: примечайте и применяйте
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31.12.2017 13:13
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Приметы и суеверия на Новый год: примечайте и применяйте
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А вы знаете, как правильно провести старый 2017 -й год и
встретить 2018-й, чтобы он стал светлым и безоблачным?
В праздничную ночь нужно обратиться внимание на некоторые вещи,
по которым можно узнать будущее. А суеверия подскажут, как не
сделать свою судьбу в новом году сложнее, пишет
со ссылкой на .
Приметы на Новы год 2018
- Важно знать, что еду с новогоднего
стола нельзя выбрасывать - таким образом вы выбросите из дома
счастье. Лучше все доесть уже после праздников.
- Чтобы в будущем году не прошло
мимо счастье, дома должна звучать громкая музыка, украшения должны
быть как внутри так и снаружи, а на столе - минимум двенадцать
разных блюд.
- Кому выливаются из бутылки
последние капельки напитков за новогодним столом, тому и будет
везти весь год.
- Если чихнуть 31 декабря, то год
будет счастливым и во всем будет везти.
- Если в праздничный вечер к вам
нагрянут гости, то вы весь год будете с гостями.
- Если вы во время Нового года
случайно порвалось новое платье - это к страстному роману. Если
новогодний наряд испачкался - это приведет к денежной выгоде, но
сплетен вы не оберетесь.
О финансах
- Перед Новым годом необходимо
отдать все долги, а иначе весь год проведешь в бедности и
нужде.
- 1 января вы должны попросить долг
обратно у всех, кому заняли, иначе своих денег обратно вы не
получите.
- В канун праздника и 1 января не
стоит одалживать и давать кому-либо взаймы, иначе весь год проведет
в долгах. Если у вас что-то просят, то лучше подарить это
безвозмездно
- Когда пойдете в магазин накануне
Нового года всей семьей, обязательно следите за тем, какую сдачу
дали мужу и какую - жене. Если мужчине попалось нечетное количество
монет, а женщине наоборот четное, то в такой семье весь год будут
водиться деньги, а бизнес обязательно принесет хорошую
прибыль.
- Когда часы начнут бить 24:00 в
кармане необходимо позвенеть мелочью. Тогда год будет богатым.
- Разбитая елочная игрушка - это к
деньгам.
- Если 1 января вам доведется что-то
покупать, то стоит выпросить у продавца небольшую скидку, хотя бы в
одну копейку. Тогда весь предстоящий год пройдет без нужды.
- Если вы владеете бизнесом, то
первому покупателю в новом году товар нужно отдать очень дешево -
тогда будет финансовая удача.
- Встречать Новый год с пустыми
карманами - это очень плохая примета, тогда на весь год бедность и
нужда поселится в вашем доме. Поэтому туда нужно положить хотя бы
копейку или гривну.
Приметы о счастливом Новом
годе
- Если новогодняя ель в доме
опустила свои ветви, то готовьтесь к тому, что в ближайшем будущем
у вас могут возникнуть серьезные проблемы. А если наоборот, то
ждите хороших новостей.
- Очень плохая примета - выбросить
елку из окна, ведь именно она впитывает в себя положительную
энергетику, которая таким образом улетучивается из дома.
- Перед Новым годом вся семья должна
сделать генеральную уборку, так как чем больше задействовано членов
семьи, тем больше положительной энергетики вы привлечете в свой
дом. А вот в сами праздники ничего делать нельзя, особенно затевать
стирку, иначе кто-то может заболеть.
- Нужно выбросить из дома всю битую
посуду и ни в ком случае не ставить такую на стол, так как она
притягивает негативную энергетику в дом
- Чтобы не знать нужды весь год,
накануне праздника купите веник и перевяжите его красной нитью или
лентой, после чего поставьте на свое место ручкой вниз.
- Внимательно посмотрите напротив
кого вы сели за стол если это представитель противоположного пола,
то в грядущем году у вас этим человеком будет общий интерес или
дело.
- Если праздник закончился десертом
- год будет удачный и счастливый.
- Примета для бизнесменов: первому
покупателю в новом году товар нужно отдать очень дешево - тогда
будет финансовая удача.
Счастливого Нового года Вам!!!
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