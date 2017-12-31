В воскресенье, 31 декабря, в Раховском районе Закарпатской области спасатели нашли трех заблудившихся чешских туристов. Об этом сообщает областное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Стоит отметить, что во время прохождения туристического маршрута близко горы Говерла Раховского района, три чеха потеряли ориентир местности и заблудились трое туристов 1985, 1994 и 1998 годов рождения, граждане Чехии.

По данным источника, для проведения поисково-спасательных работ были привлечены четыре человека и одна единица техники Раховского горного поисково-спасательного отделения.

"Около 02:00 31 декабря спасатели добрались до места пребывания туристов. Как оказалось, один из них получил травму ноги. Пострадавшему была оказана первая домедицинская помощь. Далее туристы были отправлены в городе Рахов. Травмированный передан врачам Раховской ЦРБ", - уточнили в ГСЧС.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям обнаружили в Карпатах нашли тело туриста , пропавшего 23 декабря во время подъема на гору Хомяк.

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