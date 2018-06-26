Уроженец Донецке Илья Марченко потерпел поражение в первом круге квалификационного турнира Уимблдона, сообщает со ссылкой на ФТУ.

Марченко пока так и не удается выиграть первый матч в сезоне 2018 года. Вот и на старте квалификации Уимблдона наш соотечественник уступил немцу Янник Мадена несмотря на выигранный первый сет - 6:4, 3:6, 4:6.

В третьем сете украинец уступал с брейком, смог сравнять счет, однако в девятом гейме упустил свою подачу, а затем и партию.

Напомним, что Марченко вернулся на корт официальным поединком только в конце мая.

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