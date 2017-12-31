В Чернигове неизвестные похитили бюст писателя Александра Пушкина,
установленный в 1900 году. Этот материал можно прочитать и на
украинском языке На месте преступления работают правоохранители
Фото: cheline.com.ua Утром 31 декабря памятника не оказалось на
постаменте. На месте происшествия работают
правоохранители. Бюст был установлен в сентябре 1900 года к
столетию дня рождения писателя.Менее двух недель назад в Чернигове
похитили бронзовый бюст с могилы украинского писателя Михаила
Коцюбинского.
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