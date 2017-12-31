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В Чернигове украли бюст Пушкина
31.12.2017 13:15
В Чернигове неизвестные похитили бюст писателя Александра Пушкина, установленный в 1900 году. Этот материал можно прочитать и на украинском языке На месте преступления работают правоохранители Фото: cheline.com.ua Утром 31 декабря памятника не оказалось на постаменте. На месте происшествия работают правоохранители. Бюст был установлен в сентябре 1900 года к столетию дня рождения писателя.Менее двух недель назад в Чернигове похитили бронзовый бюст с могилы украинского писателя Михаила Коцюбинского.

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