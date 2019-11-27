Для дальнейшего расследования в СБУ передано "дело Иловайска". Об этом сообщила пресс-секретарь Главного военного прокурора Евгения Сливко, информирует " УНН ".

"Дело передано по подследственности в СБУ", - заявила Сливко.

Ранее сообщалось, что документы уголовного производства по Иловайской трагедии насчитывают более 1150 томов, из них более 550 находятся под грифом "Секретно" и "Совершенно секретно".

Для допроса в качестве свидетеля в указанном уголовном производстве был вызван Петр Порошенко. 15 ноября сообщалось, что пятый президент не явился на допрос в Генеральную прокуратуру по делу Иловайской трагедии. Его повторно вызвали на 19 ноября, но он не пришел и в тот день.

Напомним, на Донбассе в боях за Иловайск в августе 2014 года погибли 220 военнослужащих Вооруженных сил Украины, еще 40 пропали без вести, 13 бойцов были в плену у боевиков.

29 августа 2014 года при выходе по "зеленому коридору" погибли 129 человек, ранены - 18, пропали без вести - 22 военных.

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