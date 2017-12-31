Во время прохождения туристического маршрута близко г. Говерла в Раховском районе на Закарпатье потеряли ориентир местности и заблудились трое туристов из Чешской Республики. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Закарпатской области.

Сегодня, 31 декабря, спасатели добрались до места пребывания туристов и выяснили, что один из них получил травму ноги.

Травмированного передано в Раховскую центральную районную больницу. Других иностранцев спасатели сопроводили в г. Рахов.

К операции по поиску иностранных туристов было привлечено четырех человек личного состава и одну единицу техники Раховского горного поисково-спасательного отделения.

По сообщению закарпатских гидрометеорологов, в горах прогнозируются осадки в виде снега, а на высокогорье Закарпатской области 31 декабря - 1 января ожидается умеренная снеголавинная опасность (II уровень).

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