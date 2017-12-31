|Задержание заложников в Харькове: с освобожденными работает психолог
|31.12.2017 13:20
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С пострадавшими от нападения на отделение Укрпочты в Харькове работают психологи и медики, передает со ссылкой на .
"Ситуация с захватом отделения Укрпочты решена. Люди освобождены. Пострадавших в результате нападения злоумышленника нет. Сейчас с освобожденными людьми и их родственниками работают психологи и медики", - сообщила председатель Харьковской Юлия Светличная.
Заложникам предоставили всю необходимую помощь.
"Еще на месте происшествия работали специалисты Управления здравоохранения и социальной политики . Освобождение людей - это блестящая спецоперация и Министерства внутренних дел", - добавила она.
Нападающего задержали.
30 декабря днем в Харькове захватили отделение Укрпочты. В заложниках оказались 11 человек - между них 2 детей. Сначала удалось освободить детей и трех взрослых.
Следователи открыли уголовное производство. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.