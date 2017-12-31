С пострадавшими от нападения на отделение Укрпочты в Харькове работают психологи и медики, передает со ссылкой на .

"Ситуация с захватом отделения Укрпочты решена. Люди освобождены. Пострадавших в результате нападения злоумышленника нет. Сейчас с освобожденными людьми и их родственниками работают психологи и медики", - сообщила председатель Харьковской Юлия Светличная.

Заложникам предоставили всю необходимую помощь.

"Еще на месте происшествия работали специалисты Управления здравоохранения и социальной политики . Освобождение людей - это блестящая спецоперация и Министерства внутренних дел", - добавила она.

Нападающего задержали.

30 декабря днем ​​в Харькове захватили отделение Укрпочты. В заложниках оказались 11 человек - между них 2 детей. Сначала удалось освободить детей и трех взрослых.

Следователи открыли уголовное производство. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.

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