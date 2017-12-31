«31 декабря П. Порошенко планирует с экранов телевизоров поздравить украинцев с новым, 2018 годом. Специалисты в области футурологии и наркологии гадают, какие достижения Украины в уходящем году сумеет отыскать президент и какие сюрпризы для народа Украины он пообещает в году наступающем». (Из ленты новостей) «Раздали маски кроликов, слонов и алкоголиков…» (Владимир Высоцкий) Однажды киевская хунта, Которую народ клянёт, Под ёлкой, между милых шуток, Решила встретить Новый год. Чтоб было всё, «як роблять люди», Речей волнующий момент, Куранты, гимн, Петро-иуда, В смысле, «законный президент». Сказать стране, что, мол, не страшно И час рассвета недалёк, Все собрались на телебашне, На новогодний огонёк. Вятрович (с мегафоном режиссёра) Панове! Лидеры майдана! Напомню: мы, само собой, Не говорим с телеэкрана, Что огонёк наш голубой. Тут есть советскости ознака, Намёк, что власть у нас не та И всё мы делаем… однако, Через известные места. Ляшко Я протестую! Маю право Надеть большой блакитный бант! Да и пора народ поздравить. Шампусик где? И где гарант? Входит Порошенко в костюме Санта-Клауса Луценко (подбегая в костюме Кащея Бессмертного) Петро Лексеич! Вот так маска! Какая трезвость на лице! Румянец! Или это краска? А я – Кащей. И смерть в яйце. Порошенко Ох, и достал же, алкоголик! Кличко А Дед холод прийти забыл? Порошенко Виталя, я ж теперь католик! Какой холод? (в сторону) Ну, блин, дебил! Вятрович (с огромным мешком подарков) Потом чтоб не было запарки, Пан президент, сейчас пройдём, Как вы вручаете подарки. Кто на часах? Прошу бим-бом! Святослав Цеголко и Ирина Геращенко изображают бой курантов. Порошенко (читает по бумажке) Всех поздравляя з Новим роком, Скажу вам: трудности – фигня! И, я надеюсь, с новым сроком, Друзья, поздравите меня! И не тюремным, а законным. Придёт на выборы народ И по госдеповским канонам Меня повторно изберёт. (раскрывает мешок) А вот дар первый…Падлы! Кто всунул этого козла? Саакашвили (вылезая из мешка) Раз ты католик, значит, падре. Ну, падре Педро, как дела? Давно не бегал я столицей, Крича, что вор ты и еврей. Порошенко Грицак! Вот этого гостинца Отправить в Грузию! Скорей! Грузинский народ (голос из-за Кавказских гор) Нет-нет, спасибо, нам не надо! Зачем тут портить Новый год? Пусть он у вас (мы будем рады) В СИЗО немножко поживёт. Ульяна Супрун Устала ждать! Я всё же дама, И гендер дал мне много прав. Хочу прочесть май телеграмма! Май дарлинг написал – Минздрав! (читает телеграмму) Шановный пипл Украины! Я для здоровья твоего Дарю тебе рецепт единый, Лекарство от всего-всего! Подарок мой задуман тонко. Кто разгадает наш секрет? Мы дарим…Правильно! Зелёнку! Внезапно пропадает электричество и наступает темнота. Турчинов Что тут за шутки? Дайте свет! Парубий (из темноты) А цэ не шутки, друже Саша! Я знаю, чья это рука. Похоже, что в столицу нашу Кровавый Путин ввёл войска. Турчинов Не может быть! Парубий Не будь я спикер! И спросят: хто почав АТО? Турчинов Теперь выходит, что кирдык нам? Парубий Похоже, Сашенька, на то. Вятрович (декламирует в темноте) Эх, широка страна родная! Как много в ней полей и рек! Как вы, панове, я не знаю, В душе я – русский человек. Я плачу от берёзок вида, Их сок я пью, как благодать! Луценко Уже переобулся, гнида! Кличко Где взять кокошник, вашу мать?! Во тьме начинается шумная возня. Слышится кряхтение. Потом голоса: «Пропусти, националист!»; «Ты сам бандеровец!»; «Я член КПСС с 79 года!»; «А я русский столбовой дворянин с тысяча шестьсот…» Вдруг вспыхивает свет. Посредине студии стоит Вятрович с балалайкой и в атласной косоворотке. Кличко и Супрун в кокошниках набекрень. Турчинов, Ляшко и Парубий репетируют русскую кадриль. Порошенко в костюме Снегурочки с русой косой. Входит Аваков. С ним четверо полицейских. Они ведут пожилого электрика Васю. Электрик Вася Я сам на пол упал со стула! Какой агент? Что «неспроста»? Меня ведь током долбануло, Потом настала темнота. Ну, может, перепутал фазы, Так что, теперь меня казнить? Порошенко Как погляжу я трезвым глазом, Выходит, Вася, вредно пить. Аваков Он арестован за измену. На полную получит срок. Вятрович (уже в красных шароварах) Сейчас придёт вторая смена, И мы доснимем огонёк! Кличко А что тут, парни, так воняет? Дышать мне стало тяжело. Парубий Бельё, давайте, поменяем, Бо дуже сильно припекло. Ляшко Так это вы, пан спикер, вср..лись? Прошу пардона за жаргон. А в Раде нас учил морали… Турчинов, Супрун, Луценко (хором) Конечно, он! Конечно, он! Парубий Мэни таке обидно чуты! Сашко, ты ж вроде патриот. Как я сказал, что входит Путин, Ты сам схватился за живот! Луценко (смущённо) И я… Кличко (смущённо) И я! Турчинов (смущённо) Клянусь майданом, Мы здесь свои, одна семья, Не смог сдержаться… Эй, охрана! Всем смену чистого белья! Потом у них там были танцы, Внесли большой бутерброд. Читатель! Что нам те зас..анцы? Ведь наступает Новый год! Тебе желаем: крепость в тело! Свет в душу! Солнца над страной! И чтоб в Украйне не смердело Нечистой мелкою шпаной. Дмитрий МИРНЫЙ Художник Илья ГЕЛЬД Источник - . Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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