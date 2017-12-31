Граждане Украины с биометрическим паспортами сроком действия не
менее шести месяцев могут въезжать, выезжать, следовать транзитом и
находиться без виз на территории ОАЭ до 30 дней без права работать
там или учиться. Этот материал можно прочитать и на украинском
языке Украинцы могут путешествовать в ОАЭ без виз Фото: EPA Как
сообщали 13 декабря в Министерстве иностранных дел
Украины, граждане Украины, имеющие дипломатические и служебные
биометрические, срок действия которых составляет не менее шести
месяцев, могут въезжать, выезжать, следовать транзитом и находиться
без виз на территории ОАЭ до 90 дней в течение каждых 180
дней.Граждане Украины с биометрическим паспортами сроком действия
не менее шести месяцев могут въезжать, выезжать, следовать
транзитом и находиться без виз на территории ОАЭ до 30 дней. При
этом граждане украины с такими паспортами не имеют права
работать и учиться на территории ОАЭ без разрешения.Президент
Украины Петр Порошенко в Twitter написал, что украинцы могут
путешествовать без виз в 85 стран мира.
Українці можуть подорожувати
без віз до 85 країн світу. І 2017-й рік став проривом у безвізовому
напрямку, коли свої кордони для наших громадян відкрили країни
ЄСВідсьогодні українці можуть подорожувати без оформлення візи ще й
до Об’єднаних Арабських Еміратів#Безвіз
pic.twitter.com/QeEFYrLDLY
— Петро Порошенко (@poroshenko) 31 декабря 2017 г.
Украина и ОАЭ договорились о безвизовом режиме 2 ноября, во
время визита Порошенко в Дубай.
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