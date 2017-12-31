Граждане Украины с биометрическим паспортами сроком действия не менее шести месяцев могут въезжать, выезжать, следовать транзитом и находиться без виз на территории ОАЭ до 30 дней без права работать там или учиться. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Украинцы могут путешествовать в ОАЭ без виз Фото: EPA Как сообщали 13 декабря в Министерстве иностранных дел Украины, граждане Украины, имеющие дипломатические и служебные биометрические, срок действия которых составляет не менее шести месяцев, могут въезжать, выезжать, следовать транзитом и находиться без виз на территории ОАЭ до 90 дней в течение каждых 180 дней.Граждане Украины с биометрическим паспортами сроком действия не менее шести месяцев могут въезжать, выезжать, следовать транзитом и находиться без виз на территории ОАЭ до 30 дней. При этом граждане украины с такими паспортами не имеют права работать и учиться на территории ОАЭ без разрешения.Президент Украины Петр Порошенко в Twitter написал, что украинцы могут путешествовать без виз в 85 стран мира. Українці можуть подорожувати без віз до 85 країн світу. І 2017-й рік став проривом у безвізовому напрямку, коли свої кордони для наших громадян відкрили країни ЄСВідсьогодні українці можуть подорожувати без оформлення візи ще й до Об’єднаних Арабських Еміратів#Безвіз pic.twitter.com/QeEFYrLDLY — Петро Порошенко (@poroshenko) 31 декабря 2017 г. Украина и ОАЭ договорились о безвизовом режиме 2 ноября, во время визита Порошенко в Дубай. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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