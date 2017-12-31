Одна из женщин, захваченных в заложницы в отделении "Укрпочты" в Харькове, помогла спецназу попасть в здание.

Об этом сообщил прокурор области Юрий Данильченко, передает со ссылкой на .

"Одна из заложниц открыла дверь, после чего спецподразделение проникло вовнутрь и обезвредило этого гражданина", – сказал Данильченко журналистам в субботу вечером.

По его словам, все заложники здоровы. С ними работают психологи.

"Все здоровы. Двое детей были выпущены чуть раньше, вы это видели. С ними работали врачи, психологи. Все остальные заложники без телесных повреждений, понятно, что с психологическими травмами", – резюмирует он.

Как уточнил начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Олег Бех, на момент, когда преступник был обезврежен, в заложниках оставались 4 человека из 9 взрослых и двух детей, захваченных изначально.

"Остался парень, посетитель был этого отделения и три женщины, сотрудницы этого отделения. Они очень мужественно себя вели, очень во многом нам помогли. Они были с нами в контакте. Мы работали с их родственниками, и мы им очень благодарны за то, что они так достойно выдержали такое чрезвычайное событие", – сказал Бех.

В полиции сообщили некоторые данные про "харьковского террориста", захватившего 9 заложников, между которых двое детей, передают .

Задержанный террорист - ранее судимый харьковчанин 1977 года рождения. Он проживал близко от почтового отделения, "вел антиобщественный образ жизни", а на момент преступления находился в неадекватном состоянии.

Мотивы мужчины невозможно было установить, поскольку он не выдвигал никаких требований.

По словам освобожденных заложников, в отделении "Укрпочты" он принимал спиртное.

В то же время один из очевидцев рассказал журналистам "Громадське.Харків", что знает человека, который захватил заложников: они учились в одной школе. По его словам, мужчину зовут Владимир, он житель Харькова. Как отметил зритель, недавно Владимир рассказал ему, что хочет в тюрьму.

Сообщается, что ранее мужчина уже был судим, причем по разным статьям Уголовного кодекса Украины.

Также, по некоторым данным, сам террорист рассказал заложникам о том, что у него рак мозга.

Cиловики не слишком церемонились с ним в момент задержания. Лицо преступника было измазано кровью.

После сегодняшнего задержания в отношении террориста-грабителя открыли досудебное расследование по части 2 статьи 147 (задержание заложников) КК Украины, которая предусматривает до 15 лет тюрьмы.

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