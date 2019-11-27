Об этом он сказал во время речи в Европейском парламенте, где он выступил как лауреат премии Сахарова 2018 года.

Украинский режиссер Олег Сенцов призвал европейских политиков не верить президенту России Владимиру Путину и не договариваться с ним в обход Украины.

Об этом он сказал во время речи в Европейском парламенте, где он выступил как лауреат премии Сахарова 2018 года.

«Сейчас ведутся много разговоров по поводу примирения с Россией, каких-то переговоров. Я не верю Путину и призываю вас не верить ему. Россия и Путин обязательно обманут. Они не хотят мира на Донбассе, не хотят мира в Украине. Они хотят видеть Украину на коленях, хотят влиять на европейскую и мировую политику своим силовым методом», – сказал Сенцов.

Он отметил, что у Европейского союза сейчас много внутренних проблем, но они не идут ни в какое сравнение с тем, что приходится переживать Украине.

«В ЕС сейчас много внутренних споров, разногласий, конфликтов. Как развиваться, как реформироваться, что делать дальше? Как говорят у нас: нам бы ваши проблемы. У нас все намного тяжелее. У нас старая коррупционная система в стране, которая до сих пор не изменена. У нас вооруженная агрессия, каждую неделю гибнут военные. Это другой уровень проблем», – сказал он.

Сенцов подчеркнул, что Украина рассчитывает на Европейский союз и у нее нет другого пути развития, кроме как интеграции с ЕС.

«Страна, которая, наверное, сейчас является самым большим еврооптимистом в мире – это Украина. Для нас нет другого пути развития, другого выхода. Это вопрос выживания как для страны. Поэтому каждый раз, когда кто-то из вас будет думать, как протянуть руку дружбы Путину через наши головы, помните про каждого из 13 тысяч погибших в Украине, о сотнях наших парней, которые все еще находятся в тюрьмах и которых могут пытать прямо сейчас, о тех крымских татарах, которые могут быть арестованы прямо в этот момент», – сказал он.

Позже на пресс-конференции в Европарламенте Сенцов развил мысль, почему Путину нельзя верить.

Он сказал, что российский президент прошел школу ФСБ и ведет «двойную, тройную игру» за маской.

«Я вот из Крыма родом. Крым в разные времена принадлежал очень разным государствам, переходил из одних рук в другие. И после раздела Советского Союза было решение остаться в границах республик, то есть Крым остается украинским. Был подписан договор, был подписан Беловежский меморандум, всех всё устраивало. Путин за два года до событий 14 года приезжал в Крым на фестиваль, пел украинские песни на украинском языке, говорил, что Крым – это Украина, что мы братские народы, что дружба навсегда. Изливался в любви, когда его все устраивало и вся Украина была подчинена. Как только мы решили, что не будем его слушаться, а хотим строить свою страну по европейским принципам, все это было отброшены, маски сброшены, он напал на нас, когда у нас проходила смена правительства, когда у нас было практически безвластие в стране. Подло, исподтишка забрал всё. Как мы можем ему после этого верить?» – сказал он.

По словам Сенцова, не должна верить Путину и Великобритания, где Россия пыталась отравить неугодного человека, а потом начала всё отрицать.

«То же самое делает в Украине. Ввели войска, вооружают сепаратистов, поставляют им тяжелое вооружение, 13 тысяч погибших, а они говорят: это не мы. Боинг малазийский сбили! Есть уже расследование, 9 марта следующего года суд – всё, доказательства видны, откуда приехал «Бук», кто нажимал на кнопку, отдавал приказ. Что, Путин не в курсе был этой ситуации? Как ему можно после этого верить?» – сказал Сенцов.

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