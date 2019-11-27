|
Бред Пітт знову на побаченні зі своєю дівчиною (Фото)
|
27.11.2019 08:18
|
Чутки про те, що Бред Пітт закрутив роман з актрисою Алією Шокат ходять вже кілька тижнів. Спочатку їх помітили на художній виставці в Лос-Анджелесі, і інсайдери стверджують: зірки постійно трималися разом і мило базікали. А ще після цього в Мережі згадали, що на бродвейське шоу Mike Birbiglia One-Man Show в жовтні Бред теж прийшов в компанії Алії, та й у вересні на прем'єрі п'єси A Play Is A Poem вони знову були разом (і, за чутками, поїхали з заходу на одній машині).
Правда, інсайдери, близькі до актора, стверджують, що Бреда і Алію пов'язують виключно дружні стосунки.
Але тепер пару знову помітили разом! Вони сходили на концерт Каньє Веста в Лос-Анджелесі.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: