Эксклюзивные новости Украина может получить только один транш от МВФ в марте-апреле 2018 года - знаток Год без реформ: эксперты прокомментировали инициативы власти в 2017 году

Промежуточные результаты расследования "газового дела" ставят под сомнение профессионализм АМКУ - Косянчук

Фото

Видео

Политика Остаф: Киев является фактором гарантии безопасности реинтеграции Приднестровья Воскресенье, 31 декабря 2017, 09:10 • Марианна Присяжнюк

Общество А вы знали, почему Новый год традиционно встречают с шампанским? Суббота, 30 декабря 2017, 04:07 • Петро Ивасюк

Политика знаток сравнил законопроекты о снижении ставки НДС для сельхозпроизводителей Пятница, 29 декабря 2017, 15:55 • Петро Ивасюк /* */ Погода Погода в Киеве влажность: давление: ветер: Погода в Луганске Погода в Запорожье Загрузка... Новости: Мультимедиа Вернуться к списку RSS Архив /* 1 ? url_parts[1] : ''; var target = '/ru/news/media'; if (target) { target += '/' + dat[0] + '/' + dat[1] + '/' + dat[2]; } if (target && (target != url)) { window.location.href = target; } return false; } }); } $(document).ready(function(){ $.datepicker.setDefaults($.datepicker.regional['ru']); setupCalendar(); }); /*]]> */ Воскресенье, 31 декабря 2017, 12:25 • Карина Горохова Версия для печати "Слава Украине" и файеры у посольства РФ: активисты поздравили заключенных Кремля с Новым годом фотогалерея /* */ Возле посольства РФ в Киеве активисты, правозащитники и бойцы АТО, зажигая файеры, записали видеоприветствие для заключенных Кремля, передает корреспондент . Активисты назвали имена украинцев, находящихся в заложниках РФ, а также обратились к ним со словами поддержки. Под возгласы "Слава Украине" возле посольства РФ зажгли желтые и голубые файеры. Активисты призвали заложников не отчаиваться и выразили уверенность, что вскоре Украине удастся всех освободить. В завершение акции, были записаны короткие видеообращения, в которых прозвучали новогодние поздравления. Ранее активисты под посольством РФ требовали поиска пропавших крымчан. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



