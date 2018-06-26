Полицейские смогут штрафовать водителей авто на иностранном регистрации и забирать машины на штрафплощадку.

"Раньше без доступа к базе данных ГФС полиция не могла определить сколько дней находится авто в Украине. А останавливать безосновательно и требовать показать таможенные документы права не имеет. Теперь правоохранители получают из базы "Инспектор-2006" данные обо всех авто, которые находятся в стране и не зарегистрированы в указанные сроки", - говорит рассказал генеральный директор Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег , передает со ссылкой на .

Система "Рубеж" будет считывать номер проезжающего транспорта и сообщать о его пребывании в базе незарегистрированных машин.

"У полиции есть законные основания остановить такое авто и, не требуя таможенные документы, штрафовать. Это будет правомерно в случае, если авто на временный ввоз систем не зарегистрировано в течение 90 дней, а находится в режиме транзита в течение 10 суток".

Украинскими дорогами ездит 3 миллиона автомобилей с иностранной регистрацией. При этом официальная статистика сообщает только об 1 милион машин. Глава общественной организации "АвтоЕвроСила" Олег Ярошевич считает, что фискальная служба умышленно занижает реальное количество нерастаможенных машин.

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