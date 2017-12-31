|В морском порту Мариуполя начались работы по углублению дна
|31.12.2017 13:52
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Мариупольский морской торговый порт – один из четырех крупнейших в Украине. Он способен принимать суда длиной до 240 м и осадкой до 8 м. Порт может перерабатывать свыше 17 млн т. грузов в год. Это наиболее крупный и оснащенный порт Азовского моря.В середине июля начались работы по углублению дна в украинском порту Южный, которые продлятся до конца марта 2018 года.
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