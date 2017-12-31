Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что специализированное судно "Меотида" будет вести работы в мариупольском порту даже на Новый год. Cудно "Меотида" начало работы в порту Мариуполя Скриншот: Меотида / drive.google.com "Мы работаем даже на Новый год. Специализированное судно "Меотида" начало дноуглубительные работы в морском порту Мариуполя", – написал он. https://www.facebook.com/volodymyr.omelyan/posts/10155464209933439 Мариупольский морской торговый порт – один из четырех крупней­ших в Украине. Он способен принимать суда длиной до 240 м и осадкой до 8 м. Порт может перерабатывать свыше 17 млн т. грузов в год. Это наиболее крупный и оснащенный порт Азовского моря.В середине июля начались работы по углублению дна в украинском порту Южный, которые продлятся до конца марта 2018 года. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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