Запад выстраивает свою вертикаль, чтоб контролировать власть в Украине. Онищенко
27.11.2019 08:47
Народный депутат Украины VII и VIII созывов Александр Онищенко заявил, что Запад хочет выстроить свою вертикаль власти, чтобы влиять на политику в Украине. Об этом он сказал в эфире "Шоу Шелеста" на телеканале NEWSONE.
По его словам, внешнее управление Запада значительно ощущается.
"Прежде только мы видим что те люди, которые изначально, когда Петр Порошенко стал президентом, пришли в правительство.
Они начали проявляться точно также в сегодняшнем правительстве.
Все иностранцы, которые были раньше, почему-то часть из них оказались в сегодняшнем правительстве.
Это говорит о том, что люди Сороса, и он сам имеет огромное влияние на управление украинской политикой", - подчеркнул Онищенко.
Он отмети влияние из-за рубежа особо ощущалось при правлении Порошенко, потому что все команды появлялись из американского посольства.
"В Украине было создано ряд правоохранительный органов, которые были подконтрольные американскому посольству.
Через НАБУ, которое было непосредственно подконтрольным, пытались влиять на возможную криминальную и экономическую политику Украины.
Точно также строился Антикоррупционный суд.
Каждое действие которое происходило, контролировалось Западом", - подытожил экс-нардеп.