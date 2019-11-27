«Операция «Источник мира» будет продолжена до тех пор, пока не будут достигнуты поставленные цели», – подчеркнул президент Турции.

урецкая военная операция в Сирии будет продолжаться, пока не будут достигнуты поставленные цели.

Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил заседания Совета нацбезопасности, пишет турецкое издание Yenisafak.

«Операция «Источник мира» будет продолжена до тех пор, пока не будут достигнуты поставленные цели», – подчеркнул он.

Напомним, ранее глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу сообщил, что Анкара планирует снова возобновить военную операцию «Источник мира» в Сирии, если курдские военизированные формирования не отведут свои силы от турецко-сирийской границы.

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