Чем лучше приветить хозяина 2018 года. Мнение специалиста

Наступающий 2018-й согласно китайскому календарю — год желтой земляной собаки. Почему она должна быть непременно желтая и земляная и водится ли где такая — науке не известно, но собак мы любим и от этого года ждем только добра.

Фото: Виталий Тимкив/ТАСС

Да и с подарками друзьям и сослуживцам можно не заморачиваться, что тоже плюс: добродушные псы, шоколадные и фарфоровые, в виде елочных игрушек, коньячных бутылок, копилок, подставок для книг и т. д. и т. п. улыбаются нам со всех прилавков. И мы улыбаемся им в ответ. Дарить такой символ года, что ни говори, приятно, и получать тоже.

Зато с организацией «собачьего» праздничного стола все уже не так однозначно. Одни знатоки традиций, исходя из пищевых пристрастий хвостатых друзей, предлагают делать стол преимущественно мясным, и уж как тут обойтись без сваренного из говяжьих или свиных ножек, с косточками и хрящиками, холодца? Без жирных колбасок, вареных яиц, нашпигованных паштетами, и нарезок только на свете?

Такое меню, разумеется, совершенно неприемлемо для вегетарианцев, которых у нас тоже становится все больше, но добрая Собака не забыла и о них. Недаром все-таки она «желтая», что тут же позволило другим знатокам традиций сделать вывод о желательности присутствия на праздничном столе всех продуктов данного цвета, а это как раз в основном овощи и фрукты, от картошки до бананов, мандаринов с лимонами, грушами, яблоками и экзотической желтой (и очень полезной) маракуйи…

Но истина, как известно, всегда где-то посредине, и ближе с самому празднику окончательно победит точка зрения третьей, самой многочисленной группы экспертов и знатоков традиций, которые глубоко уверены во всеядности и неприхотливости нашего желтого земляного друга. А значит 31 декабря, ближе к ночи в пожарном порядке будет нарублен объемом с бабушкину кастрюлю салат оливье — абсолютный любимец и символ любого нового года «а-ля рюс». Стерпит китайская Жучка и нашу непременную многоэтажную селедку под шубой, и таинственную мимозу, будут, конечно, и обязательные мандарины без вовсе необязательной (но очень полезной) маракуйи. Будет и водка с шампанским.

И вот тут главное — что? Нет, не выпить и съесть все, как в обществе «Чистых тарелок» из далеко детства, и не рухнуть без сил перед телевизором, привычно ругая надоевшие Голубые огоньки и заметно постаревшую попсу. Главное-то как раз — получить море положительных эмоций от самого любимого и радостного праздника, уже одного из немногих, который сегодня без всяких условий и оговорок объединяет нас всех… Сделать так, чтобы сам Новый год запомнился гораздо больше, чем вкус съеденных в его честь блюд. О чем недавно и напомнила москвичам главный диетолог департамента здравоохранения столицы Антонина Стародубова на очередной встрече лектория «Бегу к врачу» в парке Зарядье. Она предложила свой топ-8 советов для организации стола и составления праздничного меню.

Совет 1 — не создавать вокруг праздника избыточного ажиотажа. Голодать весь день, рассчитывая съесть побольше за новогодним столом, не лучшая идея, уверена доктор Стародубова. Разумнее 31 декабря не пропустить завтрак и обед, чтобы сесть за праздничный ужин лишь с легким чувством голода.

Совет 2 — Если сложить руки «лодочкой», как будто хотите набрать воды, то увидите ровно тот объем пищи, который ваш организм способен усвоить без каких-либо проблем за один прием пищи. И это включая первое, второе, третье и компот!

Совет 3 — Сразу положите на тарелку все, что хотите съесть. Так вы увидите суммарный объем желанных блюд.

Совет 4 — Праздник — это тот случай, когда даже самые строгие врачи позволяют немного отойти от своих предписаний. Но позволить себе что-то — не означает совсем забыть о здоровье. Если очень хочется по поводу праздника съесть что-то явно для себя не полезное, а то и вредное — максимально ограничьте порцию.

Совет 5 — Не нужно готовить слишком много, больше, чем вы можете съесть прямо за праздничным столом. Большое количестве свежей и хорошей еды не съедается и остается на «доедание». В том числе блюда, заправленные скоропортящимися заправками и соусами.

Совет 6 — Уж сколько сказано о вреде майонеза, но представить новогодний стол без этого «короля салатов» по-прежнему невозможно. Недаром европейцы любой заправленный майонезом салат называют «русским». Постарайтесь хотя бы сократить его количество. Можно воспользоваться другим соусом, подобрать майонез со сниженным содержанием жира, разбавить его лимонным соком или намазывать более тонким слоем.

Совет 7 — Алкоголь — также «король» любого нашего застолья. Говорить о его «оптимальном количестве» безуспешно — с позиции врача оно равняется нолю. Как по количеству, так и по крепости. Однако понимая абсурдность этого совета для многих, более правильно сказать: «не злоупотребляйте». Ведь мы говорим «праздник удался», когда люди с теплым чувством просматривают праздничные фото и видеозаписи, а не используют их для восстановления пробелов в памяти. Желательно также убрать с праздничного стола сладкую газировку, содержащую огромное количество сахара.

Совет 8 — Ничто не приносит столько пользы нашему здоровью, как яркие положительные эмоции. Поэтому не стоит проводить всю новогоднюю ночь, сидя за столом. Нужно больше двигаться, плясать, выйти на воздух. Такой Новый Год запомнится лучше, чем вкус съеденных блюд, а сами эти блюда переварятся быстрее.

Важно

Врачи считают допустимой нормой алкоголя на праздник одну порцию какого-либо напитка, рассказала журналистам главный диетолог Департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова. Например, на Западе перед застольем пьют аперитивы — небольшие порции крепкого напитка. Аперитив запускает в организме ферментные процессы переработки токсина, и тот лучше справляется с отравлением. Относительно безвредным можно считать одну порцию какого-то напитка: бокал шампанского или вина, одну кружку пива или стопку крепкого напитка.

Кстати

Из всех методов термической обработки продуктов врачи рекомендуют отдавать предпочтение приготовлению на пару и запеканию, а не жарке; готовить продукты в собственном соку, а не с добавлением жиров и кислот; усиливать вкус с помощью специй, а не большим количеством соли или сахара; для украшения готовых блюд использовать большое количество зелени, ломтики цитрусовых, зерна граната.

Лика Сергеева