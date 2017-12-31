Председательство Эстонии в Совете ЕС прошло успешно - глава МИД

Министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер (Sven Mikser) доволен тем, как впервые в новейшей истории его страны прошло председательство в Совете Европейского союза.

Подводя итоги председательства, он сказал в интервью "Интерфаксу": "На мой взгляд, председательство Эстонии прошло очень успешно. В отношении председательства Эстонии в ЕС мы исходили из четырех приоритетов: Европа с открытой и инновационной экономикой, безопасная и защищенная Европа, цифровая Европа и свободное движение данных, а также дружественная и устойчивая Европа".

С.Миксер отдельно выделил "успех саммита Восточного партнерства (включает партнерство ЕС с Азербайджаном, Арменией, Беларусью, Грузией, Молдовой и Украиной), который увенчался принятием совместной декларации". В ней обозначены конкретные проекты в области экономики, образования, а также в цифровой сфере, "которые улучшат жизнь миллионов людей и укрепят стабильность в соседних с нами регионах", - считает министр.

Он отметил также, что в период председательства Эстонии в ЕС 25 государств Евросоюза по инициативе Германии, Франции, Италии и Испании решили укрепить сотрудничество в области обороны, увеличить свои расходы на оборону и провести в жизнь ряд совместных проектов, включая упрощение и ускорение передвижения военного транспорта в Европе.

"Очень важным приоритетом во время председательства в ЕС была для нас цифровая сфера - по нашей инициативе в октябре впервые правовой акт Европейского Союза был подписан в цифровом формате", - напомнил глава МИД.

Для пользователей общественными трансграничными услугами странами ЕС достигнуто соглашение о создании единых цифровых ворот, которое предусматривает введение принципа разового запроса данных на уровне ЕС.

По инициативе Эстонии наибольшее внимание было обращено также на киберзащиту и кибербезопасность. В октябре в Таллинне страны ЕС утвердили и декларацию по цифровому управлению, напомнил С.Миксер.

Эстония возглавляла Совет Европы во второй половине 2017 года. С 1 января Совет ЕС возглавит Болгария.