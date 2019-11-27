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Двое сотрудников Белого дома уволились из-за политики Трампа насчет Украине
27.11.2019 09:09
Двое сотрудников Административно-бюджетного управления Белого дома подали в отставку из-за политики Трампа в сторону Украины Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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