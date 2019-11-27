Двое сотрудников Белого дома уволились из-за политики Трампа насчет Украине - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
Главная
Новости
Политика
Мир
Экономика
Аналитика
События
Поиск
Новости
Погода
,
Новости
, загрузка...
Двое сотрудников Белого дома уволились из-за политики Трампа насчет Украине
27.11.2019 09:09
Двое сотрудников Административно-бюджетного управления Белого дома подали в отставку из-за политики Трампа в сторону Украины
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
мир
события
украина
политики
из-за
трампа
сторону
украины
Новости
Поделитесь статьей с друзьями
RSS
2008-2019 ©
Svodka.net - Новости Украины и Мира.
Все права защищены
Personalized Childrens Books
Personalised Kids Books
Personalised Kids Books
-->