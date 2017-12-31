Танкер ходит под флагом Панамы, а его экипаж состоит преимущественно из китайцев и граждан Мьянмы Южная Корея подозревает уже второе иностранное судно в перевозке бензина в КНДР, сообщает РБК-Украина.

По данным источника, судно задержано и уже больше недели находится в южнокорейском порту.

Стоит отметить, что танкер имеет название КОТІ и ходит под флагом Панамы, а его экипаж состоит преимущественно из китайцев и граждан Мьянмы. Двумя днями ранее Сеул тоже заявлял об аресте другого судна, которое якобы поставляло санкционные товары в Северную Корею. На танкере Lighthouse Winmore обыск прошел 24 ноября после того, как, по словам южнокорейской стороны, 19 октября с судна перекачали 600 тонн бензина на северокорейское судно. Танкер якобы должен был доставить бензин из Японии в Тайвань.

Кроме этого, Совбез ООН принял новый пакет санкций против КНДР из-за продолжения Пхеньяном ракетных и ядерных испытаний. Этими санкциями запрещается поставка Северной Корее сжиженного природного газа. Кроме того, были наложены ограничения на поставку нефтепродуктов.

Как сообщал MIGnews.com.ua, подводная лодка ВМС Аргентины "Сан-Хуан" с 44 членами экипажа на борту пропала в Атлантическом океане у берегов провинции Санта-Круз.

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