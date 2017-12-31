Жена министра внутренних дел Украины Арсена Авакова Инна уплатит в бюджет страны 9,7 млн грн налогов после продажи 40% уставного капитала телеканала "Еспресо". Аваков: Мы с Арсением решили продать свои доли в "Еспресо", чтобы никто не спекулировал на политической ангажированности канала Фото: kmu.gov.ua "Мы с Арсением (экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк. – ) приняли решение продать свои доли в "Еспресо", чтобы никто не спекулировал на политической ангажированности канала, чтобы канал мог развиваться... За 40%-ную долю канала по полностью прозрачному и "белому" контракту моя жена получила на счет в украинском банке $1,954 млн", – написал Аваков.Аваков пообещал, что продажа будет отражена в его электронной декларации за 2017 год.Он отметил, что Инна Авакова уплатит в бюджет страны 9,7 млн грн налогов. Докладываю информацию из первых рук. pic.twitter.com/YVLuI7jiJT — Arsen Avakov (@AvakovArsen) 31 декабря 2017 г. Телеканал "Еспресо" был создан осенью 2013 года. Его основателями выступили Лариса Княжицкая и прежний главный редактор еженедельника "Комментарии" Вадим Денисенко.В августе 2017 года стало известно, что совладельцами "Еспресо" стали Яценюк и Авакова.30 декабря стало известно, что Яценюк и Авакова передали свои доли в уставном капитале телеканала "Еспресо" в пользу иностранного предприятия Atmosphere Entertainment, конечным бенефициаром которого является гражданин Украины, сын украинского бизнесмена и внефракционного депутата Константина Жеваго Иван. Яценюк получил от продажи 30%-й доли уставного капитала канала $1,465 млн. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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