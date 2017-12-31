|Аваков сообщил, что его жена получила $1,954 млн от продажи своей доли в "Еспресо"
|31.12.2017 14:00
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Докладываю информацию из первых рук. pic.twitter.com/YVLuI7jiJT— Arsen Avakov (@AvakovArsen) 31 декабря 2017 г.
Телеканал "Еспресо" был создан осенью 2013 года. Его основателями выступили Лариса Княжицкая и прежний главный редактор еженедельника "Комментарии" Вадим Денисенко.В августе 2017 года стало известно, что совладельцами "Еспресо" стали Яценюк и Авакова.30 декабря стало известно, что Яценюк и Авакова передали свои доли в уставном капитале телеканала "Еспресо" в пользу иностранного предприятия Atmosphere Entertainment, конечным бенефициаром которого является гражданин Украины, сын украинского бизнесмена и внефракционного депутата Константина Жеваго Иван. Яценюк получил от продажи 30%-й доли уставного капитала канала $1,465 млн.
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