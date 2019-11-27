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Audi планируют сократить более 9000 сотрудников
27.11.2019 09:27
Автоконцерн Audi планирует сократить более 9000 рабочих мест
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
мир
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