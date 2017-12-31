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Муфтий мусульман Украины шейх Саид Исмагилов считает, что Россия не
даст свергнуть иранский режим и поможет утопить в крови любые
зародыши революции. Этот материал можно прочитать и на украинском
языке Саид Исмагилов: Россия не даст упасть Ирану, потому что
если он рухнет, то окончательно поколеблется и Сирия Фото: Саид
Исмагилов / Facebook "Иранский режим является довольно строгим и
специфичным. Он даже слишком специфичен для самих мусульман.
Поэтому и иранская революция, и ее идеология, предложенная аятоллой
Хомейни, не распространились в исламском мире. Никто не хотел
связываться с Ираном и его завуалированным продвижением шиизма.
Никто, кроме России, и прошиитских движений, таких как "Хезболла" в
Ливане, алавиты в Сирии, хуситы в Йемене", – рассказал
он.Муфтий отметил, что иранская идеология является не просто
шиитской, а построена на противопоставлении другому направлению
ислама – суннизму."По большому счету, шиизм не был
отдельным религиозным направлением, шиизм был борьбой за власть. Вы
знаете как переводится "шиизм" с арабского? "Ший'а" –
переводится как "партия Али"... Именно партия, в политическом
смысле этого слова. И только позже, на фоне борьбы за власть в
раннемусульманском государстве, шиизм отделяется в теологических
наработках от мусульманского мейнстрима, который сейчас является
суннитской ветвью в исламе, и начинает развиваться как отдельное
течение", – продолжил он.По мнению Исмагилова, шиизм и
построенная на его основе идеология иранского государства не может
стать лидирующей в мусульманском мире, однако поддерживает любые
группировки, которые ослабляют суннитские государства."Долгое время
амбиции Ирана сдерживала целая куча факторов: это и Ирано-иракская
война, и отсутствие сильных партнеров, и эмбарго на покупку
иранской нефти. Но потом все круто изменилось: нынешний российский
режим нашел в Иране своего партнера, Ирак после свержения Саддама
Хусейна не только перестал удерживать Иран, а стал сателлитом
Ирана, а ослабление режимов, которые держались на штыках
диктаторов, позволило Ирану инвестировать в шиитские группировки в
арабских странах", – рассказал муфтий.Он отметил, что Иран
вместе с Россией поддерживает своих союзников в Сирии, контролирует
"Хезболлу" в Ливане и хуситов в Йемене, вмешиваясь даже в дела
Саудовской Аравии."В последнее время Иран стал угрозой для многих
стран. Очень поднялся градус шиитско-суннитской нетерпимости.
Особенно после жестоких расправ шиитов и алавитов над жителями
сирийской (суннитской) умеренной оппозиции в Алеппо и других
разгромленных городах Сирии. Поэтому не удивляйтесь, если
суннитский мусульманский мир радостно воспринимает возможность
свержения шиитского режима", – подчеркнул он.По мнению
Исмагилова, религиозность Ирана является показной, а консервативная
прослойка населения в стране не доминирует."Внутри Ирана накопилось
такое количество проблем, что он просто не мог не взорваться. Если
вы считаете, что Иран – очень религиозная страна, вы ошибаетесь.
Управляющая вершина заставляет население показательно
демонстрировать приверженность строгим традиционным ценностям
(весьма специфическим), однако когда иранцы выезжают из страны, я
мало видел мусульман, которые прибегали к такому разгулу", –
подчеркнул он.Муфтий добавил, что революция в Иране должна
взорваться, однако правящий режим утопит ее в крови."Не знаю,
приведут ли эти бунты к свержению режима, скорее – нет, но
вмешательство Ирана в дела других стран может уменьшиться. Ну и,
конечно, Россия не даст упасть Ирану, потому что если он рухнет, то
окончательно поколеблется и Сирия. А России терять своих союзников
на Востоке нельзя. Поэтому Россия будет помогать топить в крови
любые зародыши революций у своих сателлитов, тем более, что это им
не впервой", – подытожил он.
https://www.facebook.com/said.ismagilov/posts/1556993411058916
28 декабря в Иране начались крупнейшие за восемь лет
антиправительственные акции протеста. От властей страны требуют
побороть бедность, освободить политзаключенных, положить конец
произволу полиции и прекратить участие в конфликтах в Йемене, Сирии
и Ираке. Силовики применили водометы и задержали десятки
активистов.США осудили аресты участников акций протеста в
Иране.30 декабря протесты распространились на столицу Ирана
Тегеран. Демонстранты нападают на некоторые государственные здания
и пытаются их штурмовать. Сообщается, что в провинциальном
городе Доруде полиция расстреляла двух участников
антиправительственной демонстрации.
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