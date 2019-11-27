Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял жалобу адвокатов журналиста Владимира Скачко, которого СБУ объявила в розыск, на его необоснованное уголовное преследование. Об этом сообщили адвокаты журналиста в Facebook.

Они отмечают, что ЕСПЧ принял поданную жалобу из-за нарушения прав - ст. 6, 8, 10, 13 Конвенции о защите прав человека и основоположных свобод, которые наступили из-за его необоснованного уголовного преследования по делу по ч. 2 ст. 110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность страны).

Защита считает, что уголовное преследование Скачко происходит "из-за выражения им взглядов на определенные политические процессы, а статья, из-за которой его привлекают к уголовной ответственности, не содержала призывов к действиям, которые были бы наказуемы по ст. 110 УК Украины, поскольку была предметом общественного интереса, содержала оценочные суждения и критиковала ошибки правительства, которые были в 2014 году в Украине в отношениях с Автономной Республикой Крым".

"Вниманию тех, кто еще меня помнит и считает, что мне сейчас очень хорошо, что я живой и не в тюрьме. Пан Владимир Зеленский и его прокурорская братия во главе с Русланом Рябошапкой врут и отправдывают политические респессии относительно критиков власти. Представляете, мне недавно пришло письмо, которым так называемая прокуратура Крыма с местом дислокации в Херсоне действительно запретила въезд в Украину навсегда. Сами выгнали, угрожая смертью либо тюрьмой, а потом мое спасение от смерти мне же поставли в вину: дескать, все сидели, а этот не хочет. И не пускают назад, к семье, к дому. На том основании, что где-то в "Фейсбуке" нашли мое сообщения под названием "В Украину я никогда не вернусь". Во-первых, я если и говорил что-то похожее, то только так: в Украину я не вернусь В ТЮРЬМУ". Чувствуете разницу? А прокуроры просто фальсифицируют данные, чтобы даже дело не открывать, а высказать подозрение, объявить в розыск по линии МВД (так и есть) и закрыть досудебное расследлвание. В такой ситуации если я вернусь в Украину, то сразу попаду именно в тюрьму. Причем на неясный срок - дела-то нет, есть только подозрение в осуществлении сепаратизма. " - Заявил Владимир Скачко.

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