Полиция Одессы проверяет сообщение о заминировании ювелирных магазинов. Об этом корреспонденту сообщили в отделе коммуникаций ГУНП в Одесской области.

"Сегодня, около 11:00 по спецлинии "102" поступило анонимное сообщение о заминировании двух ювелирных магазинов, расположенных на площади Независимости и Днепропетровской дороге. На месте происшествия работают взрывотехники и кинологи", - говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР.

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