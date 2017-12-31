|В Одессе неизвестные сообщили о заминировании двух ювелирных магазинов
|31.12.2017 14:08
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Полиция Одессы проверяет сообщение о заминировании ювелирных магазинов. Об этом корреспонденту сообщили в отделе коммуникаций ГУНП в Одесской области.
"Сегодня, около 11:00 по спецлинии "102" поступило анонимное сообщение о заминировании двух ювелирных магазинов, расположенных на площади Независимости и Днепропетровской дороге. На месте происшествия работают взрывотехники и кинологи", - говорится в сообщении.
Сейчас решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР.
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