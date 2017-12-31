В этом году телеканалы решили пойти навстречу зрителям и разнообразили новогоднюю программу

Новогодняя открытка 1962 года

«Главный новогодний концерт» покажет Первый канал 31 декабря 2017 года. Он состоялся в СК «Олимпийский» 18 декабря. Сергей Лазарев, Полина Гагарина, Юлианна Караулова, София Ротару, Юрий Антонов, Анжелика Варум, Леонид Агутин, Светлана Сурганова, Диана Арбенина, Валерий Меладзе, Вера Брежнева, Егор Крид, Светлана Лобода, Валерия, Нюша, расточитель, Лариса Долина, «А-Студио», Дмитрий Маликов, Ани Лорак, Глюкоза, Александр Розенбаум, Глеб Матвейчук, «Город 312», Тамара Гвердцители, Владимир Пресняков, Стас Пьеха, Сергей Трофимов, расточитель, «Рондо», «Уматурман», Денис Майданов, Интарс Бусулис, «ВИА Гра», Александр Панайотов, Александр Ревва, Зара, Тимур Родригез, Алексей Воробьёв, Наталья Подольская, «Фабрика», «Бурановские бабушки», Варвара, Анастасия Спиридонова, Таисия Повалий, Гоша Куценко, «Жуки», Анастасия Макеева, Сосо Павлиашвили, Егор Сесарев, Слава, Методие Бужор, Александр Маршал и др..

Большинство звезд умышленно объединятся в дуэты и трио, чтобы хиты в их исполнении зазвучали по-новому. Ведущие праздника - Валдис Пельш, Анастасия Макеева, Дмитрий Хрусталев и Яна Кошкина. Эфир в 12.30.

Что же касается Новогоднего огонька, то памятуя о январских скандалах по поводу набившей оскомину консервативности этого формата, на Первом канале участников ночного эфира определили путем зрительского голосования. Опрос проводился в социальной сети «Одноклассники», голосование завершилось в ночь с 30 на 31 октября 2017 года. 30 артистов, набравших наибольшее количество голосов, были приглашены на съёмки новогоднего шоу.

Лидером рейтинга стал Григорий Лепс, набравший 68.238 голосов. За ним следуют Ани Лорак, Наргиз и Полина Гагарина, получившие более 40 тысяч голосов. В тридцатке народных избранников также оказались «Ленинград», «Руки вверх», Burito, Алла Пугачёва, Филипп Киркоров, Стас Михайлов, довольно и др. При этом очень велики шансы, что в новогоднем эфире зрители не увидят «Серебро» и Наргиз — в октябре Максим Фадеев заявил, что его артисты не будут участвовать в съёмках. В голосовании приняли участие 1,3 млн человек из России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья.

Подобным образом участников Новогоднего огонька определил и канал «Россия». Ровно в полночь в эфир выйдет «Новогодний голубой огонёк 2018». Создатели шоу и авторы сценария подготовили много сюрпризов. Самые яркие звезды российской эстрады предстанут перед телезрителями в необычных образах и выступят неожиданными дуэтами. Полина Гагарина и Валерия свои дуэтом убеждают Иосифа Кобзона в том, что он настоящий король. Филипп Киркоров выступит в компании своих детей – они споют песенку о веселых бабушках, которые не только сидят на лавочке, но и любят плясать. А Лариса Долина пришла на праздник со своей внучкой – вместе они споют песню про домового.

Как сообщает пресс-служба телекомпании, в этом году выбор участников «Голубого огонька» определяли сами зрители путем интернет-голосования. По их выбору на телеканале «Россия» выступят Григорий Лепс, Ани Лорак, Alekseev, Егор Крид, Стас Михайлов, Ирина Аллегрова, Елена Ваенга, Стас Пьеха, София Ротару, Светлана Лобода и другие. Ведущие: Андрей Малахов и Кристина Орбакайте, Николай Басков и Нонна Гришаева, Юрий Гальцев и Наталья Медведева.

Гостями новогоднего шоу на НТВ станут дети из проектов «Ты супер!» и «Ты супер! Танцы», а также популярные исполнители Светлана Лобода, Леонид Агутин, группа «Градусы», Сергей Лазарев, Елка, Юлиана Караулова, Нюша, Егор Крид, Бурито, Мбэнд, Ани Лорак и многие другие звёздные гости.

«Супер Новый Год» станет кульминацией «Путешествия Деда Мороза», которое НТВ устраивает второй год подряд. В этом году главный волшебник страны посетил 29 городов нашей необъятной родины! В каждом пункте грандиозного путешествия он исполнял мечты тех, кому особенно была важна эта встреча: детей с особенностями развития и здоровья, а также ребят, оставшихся без попечения родителей. В самую волшебную ночь Дедушка холод продолжит традицию исполнения желаний. В эфире «Супер Нового Года» прозвучат личные истории людей, которыми гордится вся страна. Благодаря НТВ, в этот праздник они смогут увидеть родных. Ведущими «Супер Нового Года» станут Вадим Такменёв и Александр Олешко. Эфир в ночь с 31 декабря на 1 января.

На СТС 31 декабря в 20.15 в эфире выйдет традиционный новогодний выпуск шоу «Уральских пельменей». В программе под названием «Мандарины, вперёд!», помимо постоянных участников, с новогодними скетчами появятся специальные гости. В гости к «пельменям» заглянули Олег Тактаров, Светлана Хоркина, Наталья Медведева, Вячеслав Гришечкин и Андрей Мерзликин. Последнему предстояло разыграть известного биатлониста Антона Шипулина по Skype. Андрей притворился, что в новом фильме ему доверили роль спортсмена и представил смешной трейлер.

Продолжит праздничную программу в 22.00 шоу под названием «Новый год, дети и все-все-все!». Новогоднюю ночь зрители СТС встретят в компании популярных артистов – Валерия Меладзе, Ольги Бузовой, Валерии, Глюкозы, Ёлки, Александра Реввы, Нюши, Сосо Павлиашвили, Сергея Шнурова, Ирины Дубцовой, Сергея Жукова, Стаса Костюшкина – и членов их семей. По сюжету красочного шоу «Новый год, дети и все-все-все!», известный шоумен Дмитрий Нагиев берется организовать праздник по-новому. За свежими идеями он обращается к тем, кого 31 декабря «несправедливо» укладывают спать пораньше, – к детям. Именно они становятся сценаристами, режиссёрами и актёрами самого долгожданного праздника в году.

В новогодней программе появятся также участники вокального шоу «Успех» и «Уральских пельменей», актеры сериалов «Воронины», «Психологини», «Молодёжка. Взрослая жизнь» и ведущий модного шоу СТС «Успеть за 24 часа» Александр Рогов.

Канал «Культура» покажет «Новый год в компании с Владимиром Спиваковым», где примут участие звёзды оперной сцены, известные музыканты, артисты балета, популярные актёры театра и кино, а также два знаменитых коллектива Владимира Спивакова – Национальный филармонический оркестр России и Государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы». В их исполнении прозвучат известные арии и ансамбли из мюзиклов и оперетт, песни из музыкальных и художественных фильмов.

В программе примут участие оперные певцы Василий Ладюк, Вероника Джиоева, Ольга Перетятько, Анна Аглатова и актриса Екатерина Гусева. Они исполнят номера из мюзиклов «Вестсайдская история» и «Анна Каренина», оперетт «Сильва» и «Летучая мышь», фрагмент из оперы Дж.Гершвина «Порги и Бесс» и многое другое. Артисты балета Светлана Захарова и Денис Родькин в сопровождения Вадима Репина (скрипка) исполнят номер из балета А.Глазунова «Раймонда». Ведущие - Сати и Владимир Спиваковы.

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