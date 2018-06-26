Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что группировка "Трезвая и злая молодежь", которую подозревают в нападении на лагерь ромов во Львове, может иметь ячейки в нескольких областях Украины. Аваков: Это тревожный звоночек нашему обществу Фото: mvs.gov.ua По его словам, смертельное происшествие на окраине Львова – "тревожный звоночек нашему обществу, которое допускает такие вещи".При этом Аваков уточнил, что ксенофобское интернет-сообщество, которое имеет отношение к нападению, "является копией российского сайта"."[Ресурс] администрировали во Львовской, Харьковской, Киевской и еще в одной области. Откуда это пришло? Да, инспирировали оттуда (из РФ. – ), но здесь участвовали наши", – признал министрГлава Национальной полиции Сергей Князев уточнил, что сейчас 14 человек подозревают в причастности к нападению на львовский лагерь ромов.В апреле–июне нападения на ромов произошли в Киевской, Львовской и Тернопольской областях.23 июня участники неонацистской группировки "Трезвая и злая молодежь" атаковали лагерь ромов на окраине Льовова. От ножевых ранений погиб 24-летний мужчина, еще четыре человека, между которых 10-летний ребенок, получили телесные повреждения. Все жертвы – ромы из Закарпатья.Изначально правоохранители сообщили, что задержали девять львовских школьников и 20-летнего организатора нападения. Им сообщили о подозрении. Действия задержанных квалифицировали по п. 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Санкция статьи: лишение свободы на срок до 15 лет или пожизненное заключение.25 июня двух злоумышленников арестовали на 60 дней без права залога. Остальным меры пресечения должны избрать 26 июня.Нападение уже осудили в ООН, Парламентской ассамблеи Совета Европы и посольстве США в Украине. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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