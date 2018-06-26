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Аваков о нападении на лагерь ромов во Львове: Инспирировали из РФ, но здесь участвовали наши
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26.06.2018 04:11
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Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что группировка
"Трезвая и злая молодежь", которую подозревают в нападении на
лагерь ромов во Львове, может иметь ячейки в нескольких областях
Украины. Аваков: Это тревожный звоночек нашему обществу Фото:
mvs.gov.ua По его словам, смертельное происшествие на окраине
Львова – "тревожный звоночек нашему обществу, которое
допускает такие вещи".При этом Аваков уточнил, что ксенофобское
интернет-сообщество, которое имеет отношение к нападению, "является
копией российского сайта"."[Ресурс] администрировали во Львовской,
Харьковской, Киевской и еще в одной области. Откуда это пришло? Да,
инспирировали оттуда (из РФ. – ), но здесь
участвовали наши", – признал министрГлава Национальной полиции
Сергей Князев уточнил, что сейчас 14 человек подозревают в
причастности к нападению на львовский лагерь ромов.В апреле–июне
нападения на ромов произошли в Киевской, Львовской и
Тернопольской областях.23 июня участники неонацистской группировки
"Трезвая и злая молодежь" атаковали лагерь ромов на окраине
Льовова. От ножевых ранений погиб 24-летний мужчина, еще четыре
человека, между которых 10-летний ребенок, получили телесные
повреждения. Все жертвы – ромы из Закарпатья.Изначально
правоохранители сообщили, что задержали девять львовских
школьников и 20-летнего организатора нападения.
Им сообщили о подозрении. Действия задержанных
квалифицировали по п. 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины
(умышленное убийство, совершенное группой лиц по предварительному
сговору). Санкция статьи: лишение свободы на срок до 15 лет или
пожизненное заключение.25 июня двух злоумышленников
арестовали на 60 дней без права залога. Остальным меры
пресечения должны избрать 26 июня.Нападение уже осудили в
ООН, Парламентской ассамблеи Совета
Европы и посольстве США в Украине.
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