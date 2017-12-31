Перед новогодними праздниками жители оккупированного Крыма начали массово выезжать с полуострова на материковую часть Украины.

Об этом сообщается на странице "Невільний Крим" в Twitter, передает со ссылкой на .

"Кум поехал на свободу. Говорит, на въезд в Крым никого, на выезд огромные очереди, в которых расейские патриоты признаются, что "едут нормально пожрать" — в разрушенную недострану с хунтой и б*ндеровцами", — пишет автор поста.

Пользователи сети с иронией комментируют бегство разочаровавшихся сторонников российской оккупации Крыма.

"А ты думал, что поедут смотреть замки Краснодарского края или архитектуру древнего Новороссийска?", "Замерзнуть не боятся патриоты те? А в рабство попасть? А в фильтрационные лагеря? Странно", "Скоро мост достроят и, наконец, завезут лопаты, и народ нормально пожрет", "В Буковель большая часть п*доров едет. В самое б*ндеровское логово нервишки пощекотать", "Всех снять в Нацгвардию!" — комментируют юзеры.

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