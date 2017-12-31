1. В Севастополе ватоголовые вчера провели одиночные пикеты “против полицейского беспредела” со стороны оккупантов в знак солидарности с предателем Украины Валерием Большаковым, избитым вместе с матерью оккупантами и обвиняемым ими теперь в “экстремизме”. Гэбисты наблюдали и снимали ватников на видео. Ватники тоскуют по украинским временам, когда “севастопольцы были политически активными”. По ссылке напомню предысторию Большакова, который в 2014 году называл украинцев “фашистами” и приветствовал российскую оккупацию.

2. Оккупанты пропустили в Крым таксистов с материковой Украины, но усилили тщательность досмотра. Находиться в машине пассажирам и багажу запрещено. Все идут пешком. При этом обязательна проверка каждого собакой, выворачиванием карманов + металлодетектор и просвечивание сумок. Информация от пересекавших за последние сутки. Видимо, оккупанты тестируют ограничение коммуникации между материковой Украиной и Крымом, запретив два дня назад сорока таксистам с Херсонщины въезд в Крым.

3. Севастопольские пропагандоны написали довольно атмосферную статью о взаимоотношениях между местными и понаехавшими чиновниками. Местные скулят, что их везде выживают, а понаехавший оккупант Овсянников “занял круговую оборону”, поссорившись со всеми, включая военных оккупантов, но продолжая выдавливать отовсюду местных, заменяя их россиянами. Это же касается и, например, медиков, которые, как пишут пропагандоны, “сбежали из-за тяжёлых условий труда”. Усугубляют ситуацию и растущие аппетиты застройщиков, которые требуют от Овсянникова всё новые и новые земли, что ведёт к увеличению числа севастопольцев, которых лишают собственных земли и домов. А помните, как ватники в июле 2016 года скупили всё шампанское в городе, радостно отмечая отставку Меняйло, на место которого путин прислал Овсянникова? Мы ещё тогда ржали с идиотов, предчувствуя, что оккупанты с каждым новым шагом будут только усугублять жизнь простых людей, но это только начало. Тем временем жители Сибири, куда путин сослал Меняйло, уже в ноябре 2016 года просили, чтобы его отправили назад в Севастополь.

4. Веселих свят: “Организация «Генинвест». Камыш-Бурунский порт по ул. Танкистов-2 (в Керчи) не выплачивает и не изъявляет желания выплатить з/п с начала ноября месяца! На все просьбы сотрудников об ускорении выплаты задолженности идет угроза увольнения! Завтра последний рабочий день крымских банков. 2 месяца не видим денег! Прокуратура Керчи, посодействуйте!”. Комментарий: “Прокуратура не поможет, сразу к путину”.

5. В Крыму продолжаются перебои со светом и водой. Ватники жалуются, что “надоел этот беспредел”.

6. Одна севастопольская ватница пожаловалась, что Севастополь совершенно не украшен к Новому году, кроме нескольких точек в городе. Другая ватница посоветовала ей радоваться тому, что есть, и не плакать. Но большинство всё-таки в ужасе. Вот ещё одно сообщение: “Ленина красивая прям очень. Ну та, где власть. Ёлка у Дворца детства. Остальное… Пз*ц во что город превратили”.

7. Севастопольские ватники решили украсить обворованные понаехавшими лаптями новогодние ёлки. Лохи, такие лохи! Лапти, вперед! Обворованные елки навсегда для меня станут символом вашей “великой” страны духовности, скреп, православия и дидов пАбеды… Символом вас, скоты!

8. Севастопольские пропага*до*ы радостно сообщили, что “Крымский мост поздравил россиян с наступающим Новым годом”, разместив соответствующую фотографию с ёлкой, сделанной из арматуры на фоне ватной скрепы, строительство которой остановило множество инфраструктурных проектов в самой россии. Некоторым крымчанам ёлка мостостроителей напомнила туалетный ёрш.

9. Переправа. Прямо сейчас “небывалый ажиотаж”: руссо-туристо штурмуют паромы, чтобы успеть встретить Новый год в Крыму. А я вот думаю, может, они по привычке рефрижераторами едут, следовательно никого не видно?

10. Севастополь. Был на одном совещании. Ну как совещании — старые друзья, имеющие общие интересы и личные взаимоотношения уже много лет, собрались поговорить. Ну и случайно залезли в политику (обычно эта тема под негласным запретом). И вот что заметил: 1) “Пропасть”. Пропасть в фактах, трактовках, оценках и вариантах виденья будущего между теми, кто смотрит телевизор, и теми, кто его не смотрит. Именно ПРОПАСТЬ; 2) “Страх”. Старые друзья стали “фильтровать базар”, замолкать, ехидно улыбаться и говорить тише на некоторые темы; 3) “Война”. Мировая война имеется в сознании каждого. Теперь это не “потенциальная угроза”, а реальная и обсуждаемая возможность; 4) “Стукачи”. Все, вне зависимости от убеждений, признают, что в обществе опять появились стукачи.

11. В почтовые ящики Севастополя массово начали засовывать рекламу “выборов” путина. Что-то знают. Не удивлюсь, если скоро за неявку в тюрьму начнут сажать. А что, еще пару лет назад мысль о том, что могут дать настоящий тюремный срок за репост в соцсетях, казалась дикой.

12. Свидетелей Иеговы запретили, а теракты продолжаются. Пора взяться за буддистов: террористическая группировка ИГИЛ, насчитывающая в своих рядах тысячи россиян, взяла на себя ответственность за взрыв в одном из магазинов Санкт-Петербурга, произошедший 27 декабря. Мощность бомбы составила 150 граммов в тротиловом эквиваленте + поражающие элементы в виде болтов и гаек. Из-за взрыва пострадали 18 человек.

13. Родственник поехал на свободу. Говорит, что на въезд в Крым никого, на выезд — огромные очереди, в которых “расейские патриоты” признаются, что “едут нормально пожрать”. Пожрать в “несуществующую страну с хунтой и бандеровцами”? Отважные какие…

P.S. “В очередной раз крымчане загадают 31 декабря одно желание, в исполнение которого верят с 2014 года”.

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