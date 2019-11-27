Об этом на своей странице в Facebook написала синоптик Наталья Диденко.

"Ну всё, морозы отступают - тепло приближается. Уже завтра, 27 ноября, зима зачехлит свои тромбоны, лютни и скрипки, репетиция закончилась. Пока. Дневная температура среды составит + 2 + 6 градусов, на западе и юге + 5 + 11 градусов", - сообщила синоптик.

По её словам, черноморский циклон принесёт на южную часть, в восточные области, на Днепропетровщину, кое-где на Полтавщину, Кропивницкий и районы дожди и порывистый ветер.

"Воздух уже выстужен, на теплые процессы перестройка не так быстро происходит, следовательно порой дождь будет меняться с мокрым снегом. А это значит, что дороги могут быть с гололедом или просто очень скользкими от первой ноябрьской каши. Осторожно! На остальной территории - без осадков", - уточнила Диденко.

Синоптик также сообщила, что в Киеве 27 ноября "осадки маловероятны, ночью еще побудет с "минусом", 0-3 градуса мороза, а днем ​​ожидается + 1 + 3 градуса". К концу недели в Киеве потеплеет до +5 градусов, в пятницу пройдут дожди, добавила она.

Однако, по словам синоптика, это потепление будет кратковременным: 1-2 декабря в Украину снова придет похолодание.

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