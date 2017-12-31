Лидер "Руху нових сил" Михаил Саакашвили сообщил, что записал поздравление, трансляция которого завершится ровно в полночь. Саакашвили записал новогоднее поздравление на украинском языке Фото: Mikheil Saakashvili / Facebook "Нашим совместным решением с руководством канала ZIK, мое новогоднее поздравление, записанное полностью на украинском языке, выйдет в эфир перед самым Новым годом и завершится ровно в полночь", – отметил он.Политик добавил, что будет встречать Новый год на площади Конституции возле Верховной Рады Украины."Празднование начнется в 22.00 и продлится до 2.00", – написал он. https://www.facebook.com/SaakashviliMikheil/posts/1799653716731668 Саакашвили получил украинское гражданство в мае 2015 года. В июле 2017 года президент Украины Петр Порошенко издал приказ о потере им гражданства на основании недостоверных данных, поданных в Госмиграционную службу Украины.5 декабря генпрокурор Юрий Луценко заявил, что окружение Саакашвили получило из России около $500 тыс. на финансирование митингов для свержения украинской власти.Экс-президента Грузии задержали со второй попытки вечером 8 декабря. Прокуратура требовала для политика меру пресечения в виде домашнего ареста с ношением электронного браслета.11 декабря Печерский райсуд Киева отклонил ходатайство обвинения и отпустил Саакашвили на свободу. Генеральная прокуратура Украины подала апелляцию, которую должны рассмотреть 3 января.22 декабря и 26 декабря политик не явился на допросы в СБУ. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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