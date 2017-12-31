|Саакашвили заявил, что телеканал ZIK будет транслировать в новогоднюю ночь его поздравление
|31.12.2017 14:14
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https://www.facebook.com/SaakashviliMikheil/posts/1799653716731668
Саакашвили получил украинское гражданство в мае 2015 года. В июле 2017 года президент Украины Петр Порошенко издал приказ о потере им гражданства на основании недостоверных данных, поданных в Госмиграционную службу Украины.5 декабря генпрокурор Юрий Луценко заявил, что окружение Саакашвили получило из России около $500 тыс. на финансирование митингов для свержения украинской власти.Экс-президента Грузии задержали со второй попытки вечером 8 декабря. Прокуратура требовала для политика меру пресечения в виде домашнего ареста с ношением электронного браслета.11 декабря Печерский райсуд Киева отклонил ходатайство обвинения и отпустил Саакашвили на свободу. Генеральная прокуратура Украины подала апелляцию, которую должны рассмотреть 3 января.22 декабря и 26 декабря политик не явился на допросы в СБУ.
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