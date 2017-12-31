В воскресенье, 31 декабря, во Львовской области из-за пожара в жилом доме погиб мужчина. Об этом сообщает пресс-центр областного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Стоит отметить, что погибшим оказался сын владельца квартиры 1972 года рождения.

По данным источника, пожар произошел на втором этаже жилого дома в квартире на улице Степана Бандеры, 3 в городе Новояворовск Яворовского района.

"В результате разведки пожара спасатели обнаружили в квартире тело сына владельца квартиры 1972 года рождения. Пожарные вывели на свежий воздух 5 жителей дома, чтобы гарантировать их безопасность", - добавили. По данным ведомства, пожар локализован в 12:16 и ликвидирован в 12:25 в составе звена газодымозащитной службы. Причина возникновения пожара устанавливается.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, произошел пожар на нефтебазе "БРСМ нефть" на улице Южная в поселке городского типа Глеваха Киевской области.После прибытия первое подразделение провело разведку и выяснило, что возгорание остатков солярки произошло в резервуаре на площади 10 квадратных метров.

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