Новый год — это типа праздник считается вне оккупации. Все вокруг спешат, суетятся, ибо нужно успеть наготовить вкусняшек на праздник. Также на новый год многие ждут бородатого деда с подарками. Вообще, до оккупации города рф, предновогодняя суета была привычным делом и для Донецка. Но, с приходом в город мирных танков, гаубиц, минометов, градов и прочей продукции супемаркетов, ощущения праздника ноль.

Давайте окунемся в атмосферу праздника в оккупированом Донецке. Поехали.

Транспорт. Вроде и дешево: 8-9 фублей за проезд в маршрутке, но автобусы все старые, раздолбанные. Нема грошей на дождик, на гирлянду тоже нема. и на муниципальном транспорте тоже ничего такого нету. Холоп должен бояться, а не праздники праздновать, шоб вы знали.

Украсить общественный транспорт под новый год? Та ну на*уй, лучше облаву учтроить и по хатам походить негров пошукать. Если кто не в курсе, то диверсанты на каждый праздник хотят напасть на недоразумение из трех букв, ибо они такие сука плохие.

Кстати, автоматчики вокруг елочки в центре Донецка — это зайчики или снежинки, а не автоматчики. Ну или снегурцы с АК. Снежиночки охраняют елочку от диверсантиков, которые видимо хотят украсть елочку. Новогоднюю примету из оккупации хотите? Если ты пошел в новый год к центральной елке Донецка без документов, то плохо будет у тебя со здоровьем, а новогоднюю ночь эту ты не забудешь никогда.

Но вернемся к транспорту. На гирлянды, дождики и снежинки грошей нема в муниципальном транспорте. Вообще нема. Пузо дынырийского вождя растет, а на гирлянды денег нема. Магия, су*а. И так холопам дали дынырийским вольницу в новогоднюю ночь — комендантский отменили.

Такси. Такси стОит 35 фублев за 1 км. В новый год такси будет стОить 100-150 фублев за км. Но, даже если у тебя есть деньги, ты не везде сможешь ездить на такси. Ну разве ооочень у тебя хороший знакомый таксист есть, то повезет он тебя за 200 фублей за 1 км из районов шумных и не центральных на елочку. Поэтому в среднем такси на новый год обойдется жителям оккупированых территорий в 700-1000 фублев. Это смешные деньги вообще для цивильных. Особенно если у тебя зряплата 7-10 тыс фублей. Жители Тернополя, ану стоп! Куда рванули? У вас не арийская прописка, дыныры не резиновое. В очередь становитесь, шобы стать дынырийцем, за англичанами очередь занимайте.

Центральная площадь оккупированого рф Донецка — это отдельный пиздец сейчас. Непонятные личности в костюмах дедов морозов и шмар в костюмах снегурки+полицаи+нквд исты в гражданке+ патрули — это типа гирлянды дынырийской, для полноты ощущения праздника па-рюцки так сказать.

Кстати, дедушка лысый сифилитик недавно замироточил. Ну тот старый картавый, который находится на центральной площади Донецка. Но то есть его статУя . Врядли сми оккупантов писали об этом. Рассказываю как все было: диверсанты-голуби совершили ковровое бомбометание во всевидящие глаза статУи вождя мигового пголетагиата. И замиготочил володенька, прям из глаз голубиное дерьмо полилось. Проблему с диверсией голубиной коллаборанты решили с помощью нано швабры и нано холопа-бюджетника: пригнали вышку, дали в руки швабру и протерли членину глазки. Шваброй протерли глаза от дерьма, да. Некоторым россиянам и пособникам оккупантов нужно тоже самое сделать кстати.

Центральные улицы Донецка без гирлянд, грошей нема. Улицы Артема, челюскинцев, ленинскийпроспект, университетская напоминают о том, что дед холод не настолько отмороженый, чтобы приходить с подарками туды, где прав человека нет. В принципе, дедуган даже прав: танки в супермаркетах купили? В шахтах грады накопали и минометы? Накопали Купили. Ну, значит и подарки там тоже найдете, главное знать, где копать.

Подарки детям. Подарки малышне — это зло. Зло стОит су*а дорого, точнее столько, что зла прям не хватает. Детские сладкие подарки стОят от 180 фублев и выше, подарки с шоколадными конфетами — от 200 фублев до 700.

Хочется подарить сыну игрушечку, а холоп? Кто-то хочет Лондон захватить, а кто-то ползет до Киева 2 недели 4 года. Хоти себе дальше, холоп дынырийский. Убогая пластмассовая херь для мальчика — это 500 фублей минимум и до десятков тысяч за игрушку. Папа холоп хотел вспомнить детство и лобзик? Конечно папа вспомнит про лобзик: при зряплате 7-10 тыс фублев у рядового папы холопа, покупка вкусняшки и игрушки сыну обойдется в 1000 фублев. А если 2 сына в семье? А если три? Бубубу, хватит плеваться боярышником, ватка. Лобзик в руки и вперед экономить семейный бюджет.

Доця тоже хочет дар от дедугана? Папа хочет Анджелину Джоли под елочкой, дальше что? Самая убогая кукла в Донецке, сантиметров 10-15 длиной — это 400 фублей минимум. Шось толковое и то, за что папе не стыдно будет — это минимум 4 штуки. При зряплате 7-10 штук фублев, папа дыныриец в шоке: дар доце обойдется в 5 штук фублев как пить дать. А если у папы и сын есть, то … То папа конечно вспомнит про лобзик! На зло Западу и Америке, б*я.

Новый год, новый год, лобзиком точу компот. Это из книги — записки дынырийца, если кто не понял. Кроме подарков детям, нужно и стол накрыть праздничный, и елочку нарядить, верно? Цены на колбасу сухую в оккупированом Донецке — 300-800 фублев, сырые от 350 до 1000 фублей за кг, рыбка от 200 до 200 фублей за кг, мандарины 55-75 фублей, гранаты съедобные 95 фублей кг, бананы 75 фуфлей/кг,киви 100 фублей/кг. Вообще все фрукты остальные, кроме яблок, ибо яблоки стОят 50-70 фублей — это 100 фублей минимум. Но не думай о ценах, холоп-дыныриец, помни, что Украине пиз*ец завтра и не забывай паспорт дома.

Е — елочка. Елочка су*а в Донецке стОит как пальма, которая родит абрикосы с коньяком внутри — от 200 фублей за метр, сосны — от 400 фублев за метр. Ажиотажа за елками нету, ибо дорого су*а. Можно конечно искусственную елочку посмотреть, но только посмотреть: метр елки с гирляндой по цене 1200 фублей — это овердохуа для крепосного обычного.

Но елочку еще ж нужно нарядить, верно? Новогодние дождики стОят от 25 фублей за 1 штуку до 300 в среднем, наборы шаров — от 60 до 1000 фублев, всякая мишура типа собачек маленьки или дедов морозов, если нормального качества — 100 фублей за штуку и выше. Хочешь гирляндочку? Готовь порядка 200 фублей и все будет. Зряплата маленькая? А кого это болит? Украина замерзнет завтра, радуйся, дыныриец.

Вывод: Хунте полюбому пиз*ец, ибо когда крепостной дыныриец смотрит на цены вокруг, то понимает: на руках будут от лобзика мозоли, ибо дорого все су*а. Средний бюджет семьи дынырийцев — это 14-17 тыс фублев. Из этой суммы нужно и стол накрыть, и елку купить+нарядить, и детям подарки купить, и коммуналку заплатить, бо отрежут за долги. Но Украине пиз*ец , там биндеры злые и коммуналка дорогая, нехер думать о ценах высоких.

А если ребенок уже взрослый, лет 14-15 ему, то вообще дело гадость — папа с мамой, которые крепостные, не потянут на дар дитяти чисто финансово — неплохой телефон будет стОить семейного бюджета. За айфон вообще молчу — 65 000 фублев за яблоко американское — сумма космическая для обычного крепостного дынырийца. Кто может себе позволить купить технику ребенку? Шахтер? Металлург? Обычный работяга железной дороги? Та ну на*уй, шахтерам это не светит, ибо под новый год им снова зряплату задержали и дали подачку в 10 тыс фублев на рыло. Технику детям на новый год могут купить только типа депутаты типа республики, ибо зряплата у них от 40 тыс, бизнесмены, которые башляют захарченку-ташкенту-фсб рф за крышевание и большие шишки, которые типа власть, мынистры там всякие чегось важного.

Мораль: в Украине хуже, ага . Фото из оккупированого Донецка прилагается. Чем будете крыть, ватаны?

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