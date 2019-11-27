Об этом сообщила глава Национальной администрации туризма Грузии Мариам Квривишвили, пишет портал "Новости-Грузия".

"Мы начали очень позитивную кампанию в трех международных аэропортах Грузии. В рамках кампании прибывшим в Грузию гостям символически вручают бутылки вина, на которые нанесен тот основной месседж о гостеприимстве нашей страны. Я рада, что эта кампания вызывает такие положительные эмоции у туристов. По их словам, во время путешествий в другие страны у них никогда не было такого опыта", - сказала Квривишвили.

Отмечается, что кампания по раздаче вина в аэропортах Кутаиси, Батуми и Тбилиси проводится уже в шестой раз. В последний раз акция состоялась в декабре 2016 года.

Туристам вручают сухое вино сорта Саперави. Для иностранцев на этикетках есть специальный месседж.

Там написано, что Грузия – это родина виноделия со своими уникальными традициями, культурой и кулинарией.

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