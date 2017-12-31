|Задержали группу лиц по подозрению в подготовке нападений перед Новым годом
|31.12.2017 14:20
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По меньшей мере 20 человек, в том числе 15 иностранных граждан, были арестованы в Стамбуле по подозрению в связях с террористической группировкой "Исламское государство".
Об этом сообщили в полиции 31 декабря, передает со ссылкой на .
Антитеррористические подразделения провели одновременные рейды по четырем адресам в трех районах Стамбула после того, как они были проинформированы о связи подозреваемых с лидерами и деловые в Сирии и Ираке.
По словам полиции, подозреваемые планировали нападения во время празднования Нового года в городе.
Ранее турецкая полиция задержала 120 человек по подозрению в связях с террористической группировкой "Исламское государство".
Напомним, в Стамбуле в минувшую новогоднюю ночь террорист расстрелял из автоматов Калашникова людей, которые находились в ночном клубе Reina.
В результате теракта погибли 39 человек, 24 из них - иностранцы.
30 декабря в столкновении автобуса с грузовиком погибли 30 человек.