Правление Национального банка заявляет о давлении, инициированном олигархом Игорем Коломойским.

Об этом говорится в заявлении НБУ , размещенном на официальной странице в Facebook.

"Несколько недель продолжается сфокусированная нападение на Национальный банк в форме заказных спекуляций и клеветы в СМИ, проплаченных митингов под стенами НБУ и даже попытки насильственного вторжения в НБУ "титушками". Мы считаем, что это давление на Национальный банк осуществляет олигарх и экс-владелец "ПриватБанка" Игорь Коломойский, который задолжал государству 5,5 млрд долл. США, выведенных из "ПриватБанка" до национализации. Одновременно государство – президент, правительство, Национальный банк – объединенные единой позицией, что средства должны быть возвращены", - отмечается в заявлении.

В Нацбанке видят цель атаки в том, чтобы создать "управляемый информационный беспорядок, чтобы дискредитировать НБУ и реформу по очистке банковского сектора, сменить руководство и в будущем прибегнуть к ручному управлению НБУ.

Кроме того, в Нацбанке убеждены, что целью Коломойского является "избежать ответственности и необходимости возвращать государству выведенные из "ПриватБанка" средства" и помешать сотрудничеству Украины с международными партнерами – прежде только МВФ, который поддерживает позицию государства, что бывшие владельцы обанкротившихся банков должны вернуть государству средства.

Напомним, украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что он совсем скоро продолжит руководить "ПриватБанком" и Международный валютный фонд об этом знает. Данную информацию олигарх предоставил Kyiv Post во время телефонного разговора.

Перед этим экс-нардеп Сергей Лещенко в Telegram-канале сообщил, что МВФ выдвинул Украине новое требование, чтобы удостовериться, что "ПриватБанк" не будет денационализирован Коломойским.

"ПриватБанк" был национализирован в декабре 2016 года.

Как заявлял тогда НБУ, инспекционные проверки выявили нехватку капитала "ПриватБанка". На 1 апреля 2015 года она составляла 113 млрд гривен. Более 97% корпоративного портфеля, который составлял 150 млрд гривен на 1 апреля 2015 года, были кредитами, связанными с акционерами компании. По состоянию на 1 декабря 2016 года нехватка в капитале банка выросла до 148 млрд гривен, а ликвидность банка существенно снизилась. Банк почти не выполнял норматива обязательного резервирования, а просроченная задолженность перед регулятором по стабилизационным кредитам составила 14 млрд гривен, общая задолженность - 19 млрд гривен.

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