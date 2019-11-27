|Наверное даже Маркс с Лениным не мечтали иметь таких продвинутых пролетариев, какие есть у Коломойского
|27.11.2019 10:59
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Правление Национального банка заявляет о давлении, инициированном олигархом Игорем Коломойским.
Об этом говорится в
В Нацбанке видят цель атаки в том, чтобы создать "управляемый информационный беспорядок, чтобы дискредитировать НБУ и реформу по очистке банковского сектора, сменить руководство и в будущем прибегнуть к ручному управлению НБУ.
Кроме того, в Нацбанке убеждены, что целью Коломойского является "избежать ответственности и необходимости возвращать государству выведенные из "ПриватБанка" средства" и помешать сотрудничеству Украины с международными партнерами – прежде только МВФ, который поддерживает позицию государства, что бывшие владельцы обанкротившихся банков должны вернуть государству средства.
Напомним, украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что он совсем скоро продолжит руководить "ПриватБанком" и Международный валютный фонд об этом знает. Данную информацию олигарх предоставил
Перед этим экс-нардеп
"ПриватБанк" был национализирован в декабре 2016 года.
Как заявлял тогда НБУ, инспекционные проверки выявили нехватку капитала "ПриватБанка". На 1 апреля 2015 года она составляла 113 млрд гривен. Более 97% корпоративного портфеля, который составлял 150 млрд гривен на 1 апреля 2015 года, были кредитами, связанными с акционерами компании. По состоянию на 1 декабря 2016 года нехватка в капитале банка выросла до 148 млрд гривен, а ликвидность банка существенно снизилась. Банк почти не выполнял норматива обязательного резервирования, а просроченная задолженность перед регулятором по стабилизационным кредитам составила 14 млрд гривен, общая задолженность - 19 млрд гривен.