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Габриэль заявил, что нужно добиваться улучшения отношений США и РФ на фоне северокорейской проблемы
31.12.2017 14:22
Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль уверен, что только США и Россия при поддержке Китая могут предотвратить распространение ядерного оружия КНДР. Габриэль считает неприемлемым военное решение проблемы Северной Кореи Фото: EPA Гибриэль уверен, что только США и Россия при поддержке Китая могут предотвратить распространение ядерного оружия КНДР. Он заявил, что КНДР может воспользоваться плохим состоянием американско-российских отношений.Глава МИД ФРГ добавил, что считает неприемлемым военное решение проблемы Северной Кореи.С 2006 года Северная Корея произвела шесть испытаний ядерного оружия и десятки запусков баллистических ракет. 29 ноября 2017 года КНДР провела запуск межконтинентальной баллистической ракеты нового типа "Хвасон-15". По словам северокорейского лидера Ким Чен Ына, это стало завершением процесса создания "государственных ядерных сил" КНДР.22 декабря Совет Безопасности ООН одобрил новые санкции в отношении КНДР.Резолюцию, принятую по инициативе делегации США, поддержали все 15 членов Совбеза.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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