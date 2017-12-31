Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль уверен, что только
США и Россия при поддержке Китая могут предотвратить
распространение ядерного оружия КНДР. Габриэль считает
неприемлемым военное решение проблемы Северной Кореи Фото: EPA
Гибриэль уверен, что только США и Россия при поддержке Китая могут
предотвратить распространение ядерного оружия КНДР. Он заявил, что
КНДР может воспользоваться плохим состоянием американско-российских
отношений.Глава МИД ФРГ добавил, что считает неприемлемым военное
решение проблемы Северной Кореи.С 2006 года Северная Корея
произвела шесть испытаний ядерного оружия и десятки
запусков баллистических ракет. 29 ноября 2017 года
КНДР провела запуск межконтинентальной баллистической
ракеты нового типа "Хвасон-15". По словам
северокорейского лидера Ким Чен Ына, это стало завершением
процесса создания "государственных ядерных сил" КНДР.22 декабря
Совет Безопасности ООН одобрил новые санкции в отношении
КНДР.Резолюцию, принятую по инициативе делегации США, поддержали
все 15 членов Совбеза.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира