В Грузии из-за ссоры полицейские устроили перестрелку - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
Главная
Новости
Политика
Мир
Экономика
Аналитика
События
Поиск
Новости
Погода
,
Новости
, загрузка...
В Грузии из-за ссоры полицейские устроили перестрелку
27.11.2019 11:16
В Грузии полицейские застрелили друг друга во время ссоры
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
происшествия
события
украина
время
ссоры
друга
друг
полицейские
Новости
Поделитесь статьей с друзьями
RSS
2008-2019 ©
Svodka.net - Новости Украины и Мира.
Все права защищены
Personalized Childrens Books
Personalised Kids Books
Personalised Kids Books
-->