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В Грузии из-за ссоры полицейские устроили перестрелку
27.11.2019 11:16
В Грузии полицейские застрелили друг друга во время ссоры Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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