Запорожский стадион “Торпедо” принял поединок украинских клубов “Мариуполя” и “Зари”, который носил товарищеский характер, передает со ссылкой на сайты команд.

Начало матча прошло в примерно равной игре. Постепенно инициативой завладели приазовцы. Опасно пробивали Мишнев и Бугай. На 30-й минуте подопечные Александра Бабича открыли счет. Горбунов навесил со штрафного и Чоботенко (находится в команде на просмотре) головой переправил мяч в ворота.

Во втором тайме составы команд кардинально изменились. Небольшим преимуществом завладели хозяева, в составе которых появились опытные Вернидуб, Опанасенко, Громов, Хомченовсский. Приазовцы в свою очередь пытались отвечать острыми контратаками с участием Мишнев, Полегенько, Бугая и Чурко.

Точку в игре была поставлена ​​на 85-й минуте — “Заря” сравняла счет. Громов ворвался в штрафную и пробил мимо Гальчука.

Заметим, что данные команды будут противостоять друг другу в рамках стартового тура Украинской Премьер-лиги.

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