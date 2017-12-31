Муфтий мусульман Украины шейх Саид Исмагилов считает, что Россия не даст свергнуть иранский режим и поможет утопить в крови любые зародыши революции. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Саид Исмагилов: Россия не даст упасть Ирану, потому что если он рухнет, то окончательно поколеблется и Сирия Фото: Саид Исмагилов / Facebook "Иранский режим является довольно строгим и специфичным. Он даже слишком специфичен для самих мусульман. Поэтому и иранская революция, и ее идеология, предложенная аятоллой Хомейни, не распространились в исламском мире. Никто не хотел связываться с Ираном и его завуалированным продвижением шиизма. Никто, кроме России, и прошиитских движений, таких как "Хезболла" в Ливане, алавиты в Сирии, хуситы в Йемене", – рассказал он.Муфтий отметил, что иранская идеология является не просто шиитской, а построена на противопоставлении другому направлению ислама – суннизму."По большому счету, шиизм не был отдельным религиозным направлением, шиизм был борьбой за власть. Вы знаете как переводится "шиизм" с арабского? "Ший'а" – переводится как "партия Али"... Именно партия, в политическом смысле этого слова. И только позже, на фоне борьбы за власть в раннемусульманском государстве, шиизм отделяется в теологических наработках от мусульманского мейнстрима, который сейчас является суннитской ветвью в исламе, и начинает развиваться как отдельное течение", – продолжил он.По мнению Исмагилова, шиизм и построенная на его основе идеология иранского государства не может стать лидирующей в мусульманском мире, однако поддерживает любые группировки, которые ослабляют суннитские государства."Долгое время амбиции Ирана сдерживала целая куча факторов: это и Ирано-иракская война, и отсутствие сильных партнеров, и эмбарго на покупку иранской нефти. Но потом все круто изменилось: нынешний российский режим нашел в Иране своего партнера, Ирак после свержения Саддама Хусейна не только перестал удерживать Иран, а стал сателлитом Ирана, а ослабление режимов, которые держались на штыках диктаторов, позволило Ирану инвестировать в шиитские группировки в арабских странах", – рассказал муфтий.Он отметил, что Иран вместе с Россией поддерживает своих союзников в Сирии, контролирует "Хезболлу" в Ливане и хуситов в Йемене, вмешиваясь даже в дела Саудовской Аравии."В последнее время Иран стал угрозой для многих стран. Очень поднялся градус шиитско-суннитской нетерпимости. Особенно после жестоких расправ шиитов и алавитов над жителями сирийской (суннитской) умеренной оппозиции в Алеппо и других разгромленных городах Сирии. Поэтому не удивляйтесь, если суннитский мусульманский мир радостно воспринимает возможность свержения шиитского режима", – подчеркнул он.По мнению Исмагилова, религиозность Ирана является показной, а консервативная прослойка населения в стране не доминирует."Внутри Ирана накопилось такое количество проблем, что он просто не мог не взорваться. Если вы считаете, что Иран – очень религиозная страна, вы ошибаетесь. Управляющая вершина заставляет население показательно демонстрировать приверженность строгим традиционным ценностям (весьма специфическим), однако когда иранцы выезжают из страны, я мало видел мусульман, которые прибегали к такому разгулу", – подчеркнул он.Муфтий добавил, что революция в Иране должна взорваться, однако правящий режим утопит ее в крови."Не знаю, приведут ли эти бунты к свержению режима, скорее – нет, но вмешательство Ирана в дела других стран может уменьшиться. Ну и, конечно, Россия не даст упасть Ирану, потому что если он рухнет, то окончательно поколеблется и Сирия. А России терять своих союзников на Востоке нельзя. Поэтому Россия будет помогать топить в крови любые зародыши революций у своих сателлитов, тем более, что это им не впервой", – подытожил он. https://www.facebook.com/said.ismagilov/posts/1556993411058916 28 декабря в Иране начались крупнейшие за восемь лет антиправительственные акции протеста. От властей страны требуют побороть бедность, освободить политзаключенных, положить конец произволу полиции и прекратить участие в конфликтах в Йемене, Сирии и Ираке. Силовики применили водометы и задержали десятки активистов.США осудили аресты участников акций протеста в Иране.30 декабря протесты распространились на столицу Ирана Тегеран. Демонстранты нападают на некоторые государственные здания и пытаются их штурмовать. Сообщается, что в провинциальном городе Доруде полиция расстреляла двух участников антиправительственной демонстрации. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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