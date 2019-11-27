Об этом Укринформу сообщили в Украинском гидрометцентре.

"В большинстве южных, центральных и восточных областей дождь, кое-где с мокрым снегом, в западной части ночью морось, кое-где туман, гололед, на остальной территории без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с, ночью в Приазовье кое-где порывы 15-20 м/с. Температура ночью 1-6° мороза, днем ​​0-5° тепла, в западных и южных областях ночью около 0°, днем ​​3-8° тепла, на Закарпатье и в Крыму 10-12°", - говорится в сообщении.

В Киеве и области в среду осадки не ожидаются. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. В столице температура ночью 1-3° мороза, днем ​​1-3° тепла, на Киевщине ночью 1-6° мороза, днем ​​0-5° тепла.

Синоптики прогнозируют 28 ноября ночью в западных, восточных, Днепропетровской и Запорожской областях мокрый снег и дождь, кое-где гололед, днем ​​на западе страны небольшой, на Закарпатье и в Карпатах умеренный дождь; на остальной территории без осадков; температура ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем ​​0-5° тепла, в большинстве южных и западных областей 4-9° тепла, в Одесской области и в Крыму до 12°.

29 ноября ночью небольшие дожди (в северных, центральных и восточных областях с мокрым снегом), днем ​​умеренные дожди; температура ночью 0-5° тепла, на юге до 8°, днем ​​2-7°, на западе и юге страны до 11° тепла.

Ветер южный, юго-западный, 5-10 м/с, 29 ноября в южных областях кое-где порывы 15-20 м/с.

В столичном регионе 28 ноября без осадков; температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем ​​0-5° тепла. 29 ноября ночью небольшой дождь с мокрым снегом, днем ​​умеренный дождь; температура ночью 0-5° тепла, днем ​​2-7°. Ветер южный, юго-западный, 5-10 м/с.

Согласно прогнозу, 30 ноября в западных и северных областях небольшой дождь с переходом в мокрый снег, температура ночью и днем ​​0-6° тепла; на остальной территории страны дожди, температура ночью 2-7° тепла, днем ​​5-11°. 1 декабря ночью кое-где небольшой снег, днем ​​без осадков; температура ночью 1-6° мороза, днем ​​от 2° мороза до 3° тепла, в южной части ночью около 0° (в Крыму до 5° тепла), днем ​​2-8° тепла.

На Киевщине 30 ноября ночью небольшой дождь с переходом в мокрый снег, днем ​​местами небольшие осадки; температура в течение суток 0-5° тепла. 1 декабря ночью кое-где небольшой снег, днем ​​без осадков; температура ночью 1-6° мороза, днем ​​от 2° мороза до 3° тепла.

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