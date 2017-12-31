Загадав желание, ткните пальцем наобум в таблицу, состоящую из чисел от 1 до 100. В какое число попали пальцем – таков и ответ.

Ниже приведена таблица, а далее – толкования чисел, пишет со ссылкой н .

Значения чисел:

1 – сердце твое будет жалеть, но уповай на Бога.

2– будет прибыль, но придут и слезы.

3– талант свой ты уже закопал, сбереги остальное.

4– надежда не обманет тебя, живи честно.

5– скоро ты познаешь восторг, но будь осторожен.



6– гони от себя злые мысли, зло наказуемо.

7 – не всем жить в богатстве, в мире все меняется: бедный становится богатым, и наоборот.

8– дерзай, не бойся: кто ищет, тот находит.

9 – не исполнится желание твое, не надейся на обещанное. Быть тебе в дураках.

10 – кого ты вскормил, вспоил, тот тебя и предаст.

11 – дело, о коем ты думать будешь, переменится скоро и радости тебе не принесет.

12 – избегай общества дурных людей.



13 – не трать напрасно деньги и время: что с воза упало, то пропало.

14 – желание твое исполнится, но не скоро.

15 – путь жизни твоей благополучен.

16 – твори добрые дела, помогай ближним, гони злые помыслы.

17 – кто-то прольет кровь, ты же прольешь слезы.

18 – ожидай перемены твоей жизни к счастью, но, если послушаешь совет женщины, потеряешь все.

19 – много ты делаешь доброго, и за добродетель твою продлится жизнь твоя на долгие лета.



20 – много ты будешь иметь врагов, но с Богом их всех победишь.

21 – что ты задумал, то и сбудется.

22 – буря предстоит великая: если ты умнее будешь поступать, она минует тебя.

23 – перестань делать людям зло, да не испытаешь сам того.

24 – на кого надеешься, у тебя за спиной стоит, на тебя хулу говорит.

25 – сердце и душа болят у тебя. Потерпи, недолго осталось терпеть, наступит облегчение.

26 – посетит тебя большая веселье.



27 – напрасно ты этого желаешь, годы твои уходят, живи по-христиански.

28 – в старости будешь жить в покое и радости.

29 – жизнь наша, как море, волнуется. Тот, кто тебя оставил, волной прибьется.

30 – то, что просишь и желаешь, скоро получишь, но держи язык за зубами.

31 – друзья обманут тебя, и ты раскаешься.

32 – ты горяч и обидчив, не все тебя понимают, а сердце у тебя доброе. Будут и у тебя светлые дни.

33 – тебя обманывают, а ты, по слабости, веришь.

34 – и через золото текут слезы, потом поймешь эти слова.

35 – не суетись: не сбудется, человек, то, о чем мечтаешь; о ком думаешь, не вернется.



36 – выкинь дурь из головы да живи по правде.

37 – от людей скроешь, но от Бога никогда. Придет час, вспомнишь эти слова.

38 – услышишь новость и ужаснешься.

39 – не давай воли своим злым помыслам.

40 – укроти свой нрав.

41 – одного съешь, другого съешь, а потом и тебя съедят.

42 – скоро твое желание сбудется.

43 – будешь жалеть.

44 – не всегда слушай людские советы.



45 – осмотрись кругом: кому-то гораздо хуже тебя, а тебя Бог жалеет.

46 – не осуждай и не передавай ложные слухи.

47 – придет время, и ты получишь то, к чему стремишься.

48 – любил ты кататься, повозишь и саночки.

49 – на улице поостережешься, зато дома обожжешься.

50 – все печали твои развеются.

51 – побегаешь по лекарям.

52 – зло твое под порогом.

53 – не поднимай денег.

54 – будешь любить, а тебя будут бить.

55 – ожидай обновки.

56 – скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается.

57 – сомнительны твои надежды.

58 – жди разлуки.



59 – от сумы да от тюрьмы не зарекайся.

60 – жди беды.

61 – оставь надежды.

62 – ничего плохого не случится.

63 – береги свой багаж – не будет покраж. Смотри в оба.

64 – не езди ночью без дела, если жить не надоело.

65 – тебя подозревают в недобром поступке.

66 – собьешься с дороги.

67 – поссоритесь из-за пустяков, помиритесь.

68 – бойся обвинить невинного.

69 – кого сердце любит, тот тебя и погубит.

70 – не волнуйся, большой беды не будет.

71 – будешь переливать из пустого в порожнее.

72 – немного разживешься.

73 – не узнавши броду, не суйся в воду.

74 – найдется и для тебя доброе сердце.

75 – зря будешь переживать, свое сердце мучить.

76 – доверчивость твоя тебя подведет.

77 – на чужой каравай рот не разевай.

78 – разочаруешься во всех и во всем.



79 – сойдет красота, потом уйдет здоровье, а там и гроб.

80 – тебя любят, и будь довольна.

81 – посиди у моря, подожди погоды.

82 – нынешний год для тебя несчастный, готовит кучу бед.

83 – родной родного губит, а чужой вас полюбит.

84 – старость будет горькой и тяжелой.

85 – будет стол богат, постель мягка, а жизнь горька.

86 – на работе у вас есть враг.

87 – жди подарка.

88 – схоронишь.

89 – под венец легко попасть, как бы замужем не пропасть.

90 – нарядишься, соберешься, а оттуда не возвернешься.

91 – жить будешь очень долго.

92 – ждет тебя выигрыш (но деньги ли?..).

93 – мать говорила, предупреждала, дитя по-своему поступало – кто в этом виноват?

94 – будет и у тебя счастье.

95 – больной выздоровеет, а здоровый заболеет.



96 – один станет копить, а другой кутить.

97 – вдовий наряд, кто ж ему рад?

98 – на здоровье будешь жаловаться, а жить будешь долго.

99 – найдешь утешение в детях своих.

100 – все гадания твои будут бесполезны, если будешь жить не по правде.

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