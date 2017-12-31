|Средневековое гадание по таблице: что будет в новом году
|31.12.2017 14:35
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Загадав желание, ткните пальцем наобум в таблицу, состоящую из чисел от 1 до 100. В какое число попали пальцем – таков и ответ.
Ниже приведена таблица, а далее – толкования чисел, пишет со ссылкой н .
Значения чисел:
1 – сердце твое будет жалеть, но уповай на Бога.
2– будет прибыль, но придут и слезы.
3– талант свой ты уже закопал, сбереги остальное.
5– скоро ты познаешь восторг, но будь осторожен.
7 – не всем жить в богатстве, в мире все меняется: бедный становится богатым, и наоборот.
8– дерзай, не бойся: кто ищет, тот находит.
9 – не исполнится желание твое, не надейся на обещанное. Быть тебе в дураках.
10 – кого ты вскормил, вспоил, тот тебя и предаст.
11 – дело, о коем ты думать будешь, переменится скоро и радости тебе не принесет.
12 – избегай общества дурных людей.
14 – желание твое исполнится, но не скоро.
15 – путь жизни твоей благополучен.
16 – твори добрые дела, помогай ближним, гони злые помыслы.
17 – кто-то прольет кровь, ты же прольешь слезы.
18 – ожидай перемены твоей жизни к счастью, но, если послушаешь совет женщины, потеряешь все.
19 – много ты делаешь доброго, и за добродетель твою продлится жизнь твоя на долгие лета.
21 – что ты задумал, то и сбудется.
22 – буря предстоит великая: если ты умнее будешь поступать, она минует тебя.
23 – перестань делать людям зло, да не испытаешь сам того.
24 – на кого надеешься, у тебя за спиной стоит, на тебя хулу говорит.
25 – сердце и душа болят у тебя. Потерпи, недолго осталось терпеть, наступит облегчение.
26 – посетит тебя большая веселье.
28 – в старости будешь жить в покое и радости.
29 – жизнь наша, как море, волнуется. Тот, кто тебя оставил, волной прибьется.
30 – то, что просишь и желаешь, скоро получишь, но держи язык за зубами.
31 – друзья обманут тебя, и ты раскаешься.
32 – ты горяч и обидчив, не все тебя понимают, а сердце у тебя доброе. Будут и у тебя светлые дни.
33 – тебя обманывают, а ты, по слабости, веришь.
34 – и через золото текут слезы, потом поймешь эти слова.
35 – не суетись: не сбудется, человек, то, о чем мечтаешь; о ком думаешь, не вернется.
37 – от людей скроешь, но от Бога никогда. Придет час, вспомнишь эти слова.
38 – услышишь новость и ужаснешься.
39 – не давай воли своим злым помыслам.
40 – укроти свой нрав.
41 – одного съешь, другого съешь, а потом и тебя съедят.
42 – скоро твое желание сбудется.
43 – будешь жалеть.
44 – не всегда слушай людские советы.
46 – не осуждай и не передавай ложные слухи.
47 – придет время, и ты получишь то, к чему стремишься.
48 – любил ты кататься, повозишь и саночки.
49 – на улице поостережешься, зато дома обожжешься.
50 – все печали твои развеются.
51 – побегаешь по лекарям.
52 – зло твое под порогом.
53 – не поднимай денег.
54 – будешь любить, а тебя будут бить.
55 – ожидай обновки.
56 – скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается.
57 – сомнительны твои надежды.
58 – жди разлуки.
60 – жди беды.
61 – оставь надежды.
62 – ничего плохого не случится.
63 – береги свой багаж – не будет покраж. Смотри в оба.
64 – не езди ночью без дела, если жить не надоело.
65 – тебя подозревают в недобром поступке.
66 – собьешься с дороги.
67 – поссоритесь из-за пустяков, помиритесь.
68 – бойся обвинить невинного.
69 – кого сердце любит, тот тебя и погубит.
70 – не волнуйся, большой беды не будет.
71 – будешь переливать из пустого в порожнее.
72 – немного разживешься.
73 – не узнавши броду, не суйся в воду.
74 – найдется и для тебя доброе сердце.
75 – зря будешь переживать, свое сердце мучить.
76 – доверчивость твоя тебя подведет.
77 – на чужой каравай рот не разевай.
78 – разочаруешься во всех и во всем.
80 – тебя любят, и будь довольна.
81 – посиди у моря, подожди погоды.
82 – нынешний год для тебя несчастный, готовит кучу бед.
83 – родной родного губит, а чужой вас полюбит.
84 – старость будет горькой и тяжелой.
85 – будет стол богат, постель мягка, а жизнь горька.
86 – на работе у вас есть враг.
87 – жди подарка.
88 – схоронишь.
89 – под венец легко попасть, как бы замужем не пропасть.
90 – нарядишься, соберешься, а оттуда не возвернешься.
91 – жить будешь очень долго.
92 – ждет тебя выигрыш (но деньги ли?..).
93 – мать говорила, предупреждала, дитя по-своему поступало – кто в этом виноват?
94 – будет и у тебя счастье.
95 – больной выздоровеет, а здоровый заболеет.
97 – вдовий наряд, кто ж ему рад?
98 – на здоровье будешь жаловаться, а жить будешь долго.
99 – найдешь утешение в детях своих.
100 – все гадания твои будут бесполезны, если будешь жить не по правде.