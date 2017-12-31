Заслуженный художник России Александр Шаврин скончался в возрасте 57 лет. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Скончался актер Александр Шаврин Фото: mayakovsky.ru О его смерти сообщил сайт театра имени Владимира Маяковского, где Шаврин был одним из ведущих актеров.В сообщении отмечается, что актер умер после продолжительной болезни. Ему было 57 лет.Шаврин окончил Высшее театральное училища имени Щукина. После этого его приняли в труппу театра имени Маяковского. В 2001 году он получил звание заслуженного артиста России.Актер снимался в сериалах "Бедная Настя", "Дети Арбата" и "Водитель для Веры". Он играл в спектаклях "Отцы и сыновья", "На чемоданах", "Маэстро" и т.д. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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