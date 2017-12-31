|Еще одна страна заговорила о безвизе для Украины
|31.12.2017 14:45
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Правительство Канады готово обсудить с Украиной дорожную карту, что позволит стране со временем получить безвизовый режим. Об этом в интервью «» заявил президент Конгресса украинцев Канады Павел Грод.
«Министр иммиграции Ахмед Хусен заверил нас, что готов разработать дорожную карту безвиза. Эта дискуссия уже ведется», — отметил Грод.
По его словам, «завтра» безвизового режима не будет, однако «процессы, которые приведут к нему, уже идут».
Президент Конгресса уточнил, что Канада «достаточно консервативно относится к визовым и вообще иммиграционным вопросам».
«Есть множество стран, которые имеют свободную торговлю с Канадой, но не безвизовый режим. Однако, этот вопрос все же продвигается», — подчеркнул Грод.
Он также выразил уверенность, что прогресса удастся достичь в обозримом будущем.
«Современный мир быстро развивается и экономические связи будут поощрять к большей либерализации», — резюмировал Павел Грод.