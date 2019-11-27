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В еще одной балканской стране произошло землетрясение
27.11.2019 12:28
В Греции произошло землетрясение магнитудой 6,1
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
мир
события
украина
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