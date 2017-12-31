|Харьковского захватчика Укрпочты отправили в изолятор (видео)
|31.12.2017 14:51
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Владимира Безуха, подозреваемого в захвате заложников в здании Укрпочты в Харькове, допросили и отправили в локальный СИЗО. Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции Харьковской области, передает .
По предварительной информации, его допрашивали около 2-х часов, а также взяли биологические образцы для дальнейших экспертиз и процессуальных действий.
В течение 72 часов прокуратура должны обратиться в суд для избрания меры пресечения Безуху.
Напомним, вечером 30 декабря мужчина девятерых заложников в отделении Укрпочты в Харькове. После штурма здания он был задержан, а заложники освобождены без потерь.
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