Владимира Безуха, подозреваемого в захвате заложников в здании Укрпочты в Харькове, допросили и отправили в локальный СИЗО. Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции Харьковской области, передает .

По предварительной информации, его допрашивали около 2-х часов, а также взяли биологические образцы для дальнейших экспертиз и процессуальных действий.

В течение 72 часов прокуратура должны обратиться в суд для избрания меры пресечения Безуху.

Напомним, вечером 30 декабря мужчина девятерых заложников в отделении Укрпочты в Харькове. После штурма здания он был задержан, а заложники освобождены без потерь.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира