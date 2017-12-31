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Кличко заявил, что доходы бюджета Киева за два года возросли почти в два раза
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31.12.2017 14:53
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Мэр Киева Виталий Кличко отметил, что Киевсовет утвердил
бюджет-2018 с доходной частью 49,1 млрд грн. При этом он напомнил,
что два года назад бюджет столицы был 27 млрд грн.
Кличко: Наша задача – наполнять бюджет, чтобы эти деньги
вкладывать в развитие инфраструктуры Фото: Виталий Кличко /
Facebook По словам Кличко, Киевсовет утвердил бюджет-2018 с
доходной частью 49,1 млрд грн. При этом он напомнил, что два года
назад бюджет столицы был 27 млрд грн."Наша задача – наполнять
бюджет, чтобы эти деньги вкладывать в развитие инфраструктуры. И
результат мы уже видим", – мэр Киева.Он отметил, что
увеличение доходов бюджета позволило в этом году построить и
реконструировать 10 детских садов и три школы.Премьер-министр
Украины Владимир Гройсман в октябре заявлял, что за девять месяцев
2017 года поступления в местные бюджеты выросли на 29,9%.
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