Мэр Киева Виталий Кличко отметил, что Киевсовет утвердил бюджет-2018 с доходной частью 49,1 млрд грн. При этом он напомнил, что два года назад бюджет столицы был 27 млрд грн. Кличко: Наша задача – наполнять бюджет, чтобы эти деньги вкладывать в развитие инфраструктуры Фото: Виталий Кличко / Facebook По словам Кличко, Киевсовет утвердил бюджет-2018 с доходной частью 49,1 млрд грн. При этом он напомнил, что два года назад бюджет столицы был 27 млрд грн."Наша задача – наполнять бюджет, чтобы эти деньги вкладывать в развитие инфраструктуры. И результат мы уже видим", – мэр Киева.Он отметил, что увеличение доходов бюджета позволило в этом году построить и реконструировать 10 детских садов и три школы.Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в октябре заявлял, что за девять месяцев 2017 года поступления в местные бюджеты выросли на 29,9%. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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