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В Киевском районе позеленело озеро
27.11.2019 12:47
Под Киевом озеро приобрело насыщенный зеленый цвет Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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