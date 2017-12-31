В воскресенье, 31 декабря, в городе Джалалабад в Афганистане в результате взрыва на погребальной церемонии погибло 12 человек, сообщает Корреспондент .

Стоит отметить, что взрывное устройство на похоронах привел в действие террорист-смертник.

По данным местных властей, в результате взрыва было ранено около 15 человек.

Кроме этого, пока ни одна из террористических организаций не взяла на себя ответственность за взрыв.

Как сообщал Mignews.com.ua, в воскресенье, 25 декабря, в центре столицы Афганистана - Кабуле произошел взрыв террориста-смертника, в результате чего погибло не менее шести человек.

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